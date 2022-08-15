Спецслужбы Греции ведут слежку за гражданами под предлогом защиты национальной безопасности, пишет газета Documento. В публикации утверждается, что ответственность за слежку несет назначенная в Национальную службу разведки Греции EYP прокурор Василики Влаху. Именно она одобряет запросы о снятии конфиденциальности с телефонных разговоров, не проверяя эти обращения.

В стране принят ряд законов, запрещающих слежку за гражданами и сбор информации о них — подобные действия нарушают греческую Конституцию. По информации автора статьи, Влаху подписала десятки тысяч запросов от спецслужб для наблюдения за жителями страны, так что ежедневно в Греции издается более 60 приказов о слежке, большинство из которых выходят под предлогом защиты национальной безопасности.

Ранее скандал, связанный с прослушкой, произошел после истории с журналистом Танасисом Кукакисом, который прослушивал телефонные разговоры председателя греческой оппозиционной партии «Движение перемен» (ПАСОК) евродепутата Никоса Андрулакиса. В результате директор EYP Панайотис Контолеон и руководитель аппарата премьер-министра страны Григорис Димитриадис были отправлены в отставку.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, комментируя случившееся, сказал, что прослушивание телефона Андрулакиса было законным, но не учитывало «политическое измерение». Он заявил, что ничего не знал о прослушке, а сбор информации совершался с одобрения верховного прокурора, продлился три месяца и «автоматически прервался», как это требуется по закону, вскоре после того как Андрулакис был избран лидером партии «Движение перемен».

Сам оппозиционный политик после скандала потребовал немедленно обнародовать причину слежки за ним со стороны Национальной разведывательной службы Греции и отправить Мицотакиса в отставку. Партия ПАСОК, которую он представляет, является третьей по размеру в Греции и выступает против действующей в стране власти.