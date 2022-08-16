Лидирующие по абсолютному уровню бюджетных доходов российские регионы в первом полугодии 2022 года сумели существенно увеличить поступления, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Десятка лидеров по абсолютному уровню бюджетных доходов нарастила поступления на 27% в годовом выражении, с 3,44 трлн рублей до 4,37 трлн.

На долю этих десяти субъектов РФ за январь-июнь 2022 года пришлось 47% суммарных доходов консолидированных бюджетов российских регионов (то есть вместе с муниципальными образованиями).

В топ-10 крупнейших регионов входят Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, республики Татарстан и Якутия, Красноярский и Краснодарский края, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Значительнее всего нарастили доходы Санкт-Петербург (на 72%), Ямало-Ненецкий автономный округ (на 65%), а также Якутия (на 40%). Наименьший рост продемонстрировали поступления Краснодарского края и Свердловской области — на 13%. В Москве и Московской области доходы увеличились на 18 и 16% соответственно.

Общие доходы консолидированных бюджетов регионов страны показывают номинальный рост на 24,8%, что в значительной степени обусловлено постковидным восстановлением экономической активности в период до конца первого квартала и высокими ценами на нефть, пояснил управляющий директор НКР Александр Проклов. Наиболее заметный вклад в рост поступлений десяти самых доходных регионов внес налог на прибыль, серьезно возросший в нескольких субъектах благодаря росту цен на газ и отчасти на нефть и уголь, отметил Проклов.

В Санкт-Петербурге, где налоги платят «Газпром» и его нефтяная структура «Газпром нефть», поступления по налогу на прибыль увеличились на 189%. При этом, как следует из данных министерства финансов РФ, во втором квартале 2022 года рост доходов замедлился по сравнению с первым — до 19% с 31%, указывает РБК.

В середине июля Министерство финансов РФ опубликовало данные, из которых следует, что профицит федерального бюджета РФ в первом полугодии 2022 года составил 1,37 трлн рублей. Доходы бюджета превысили 14 трлн рублей и составили 56% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденного федеральным законом «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов». Расходы составили 12,6 трлн рублей или 53,4% к общему объему расходов федерального бюджета.