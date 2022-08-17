Президент США Джо Байден подписал закон о снижении инфляции с финансированием на $437 млрд. Новый закон, известный также как закон о налогах, здравоохранении и климате, был принят при поддержке большинства демократов в Сенате и Палате представителей, передает CNBC.

«Давайте внесем ясность. В этот исторический момент демократы встали на сторону американского народа, а каждый республиканец в Конгрессе проявил особый интерес к этому голосованию. Все до единого», — сказал Байден перед подписанием закона.

Законопроект был одобрен Сенатом с перевесом в один голос (51 к 50) 7 августа без голосов республиканцев. Вице-президент Камала Харрис отдала решающий голос, обеспечив победу демократам. Палата представителей приняла законопроект 12 августа, но с перевесом в 13 голосов (220 против 207).

«С этим законом американский народ выиграл, а особые интересы проиграли», — заявил Байден. Его первоначальный план по поддержке борьбы с изменениями климата и здравоохранения предусматривал расходы на сумму $1,75 трлн, но после почти года обсуждений в Конгрессе он сократился в четыре раза.

Суть документа

Пакет мер стоимостью $437 млрд, по прогнозам, должен сократить дефицит бюджета более чем на $300 млрд в течение десятилетия. Он предусматривает инвестиции в размере $369 млрд в климатическую и энергетическую политику и $64 млрд — на поддержку медицины.

Семьи, которые перейдут на экологически чистую энергию и электромобили, смогут сэкономить более $1 тыс. в год. Американцы смогут получить скидки или налоговые льготы на покупку тепловых насосов или установку солнечных батарей, что позволит им сберечь до $750 в год. А льготы на приобретение новых или подержанных электромобилей помогут сэкономить до $950 в год. Законом вводится 15%-ный минимальный корпоративный налог для компаний, которые зарабатывают более $1 млрд в год.

В течение следующих 10 лет изменения в законодательстве должны позволить получить $737 млрд доходов. Большую их часть планируется сгененрировать за счет повышения налогов для корпораций и снижения цен на лекарства для получателей Medicare. Около $124 млрд поступят от усиления контроля Налогового управления США за налогами богатых американцев (с доходами более $400 000 год).

В середине августа палата представителей конгресса США приняла законопроект, который подразумевает выделение $430 млрд на здравоохранение, борьбу с изменением климата и снижение инфляции. За проект закона, получивший название «Закон о снижении инфляции», проголосовали 220 человек, против выступили 207 конгрессменов: его поддержали все демократы, а все республиканцы выступили против. До этого инициативу утвердил сенат.

В марте индекс потребительских цен — главный показатель инфляции в США — вырос на 8,5%, что стало самым высоким уровнем с 1981-го. В июне потребительские цены взлетели на 9,1%, обновив максимум почти за 41 год. Для сдерживания инфляции Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции Центробанка США, повышала ключевую ставку — регулятор, достаточно долго сохранявший ставку на околонулевых отметках, был вынужден действовать более быстро и решительно. Последний раз это произошло в конце июля: тогда ставка была поднята сразу на 75 базисных пунктов — до 2,25–2,5%.

Но в августе ожидания международных инвесторов относительно перспектив мировой экономики заметно улучшились. Этому способствовали последние данные по инфляции в США, которые снизили риски агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. На этом фоне в фондах сократилась доля кэша и увеличились вложения в акции американских компаний.

Восстановление спроса отмечается только на американском рынке акций. По данным Bank of America, число управляющих с долей таких бумаг в портфеле выше индикативного уровня на 10% превышало число тех, у кого этот показатель был ниже. В июле продавцов было на 5% больше.

Однако на европейском рынке продолжаются агрессивные продажи ценных бумаг.

Пик инфляции в Великобритании

Так, потребительские цены в Великобритании в июле выросли на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS). Последний раз инфляция в Великобритании была выше 10% в 1982 году, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные управления. Рост индекса потребительских цен в июле оказался выше прогноза экономистов, опрошенных Reuters, которые ожидали инфляции в июле в 9,8%.

В июне уровень инфляции в Великобритании составил 9,4%. Цены на топливо в стране выросли в июле на 2,9% по сравнению с июнем (на 43,7% в годовом исчислении). Базовая инфляция, за исключением энергии, продуктов питания, алкоголя и табака, ускорилась до 6,2% по сравнению с июлем прошлого года, превысив ожидаемое экономистами значение в 5,9%.

4 августа Банк Англии повысил процентную ставку на 0,5 п. п., до 1,75%, что стало самым резким повышением за последние 27 лет. Тогда же регулятор пересмотрел свой прогноз по инфляции, заявив, что в октябре она достигнет пика в 13,3%. По данным Банка Англии, рост цен на энергоносители в Европе является основным фактором инфляции и, вероятно, приведет Великобританию к неглубокой рецессии в конце этого года, которая продлится до начала 2024 года.