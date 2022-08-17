Следующий премьер-министр Великобритании может получить приглашение присоединиться к неформальному саммиту евросообщества, который будет проводиться в Праге в октябре этого года по инициативе Франции. Имя следующего председателя британского правительства и лидера Консервативной партии должно быть объявлено уже в сентябре. В заключительный этап борьбы вышли экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

О том, что Лондон убеждают поддержать концепцию «более широкого ЕС», говорят инсайдеры. Планируемый осенью саммит «определенно будет иметь более широкий охват», чем стандартный состав Евросоюза, подтвердили официальные лица правительства Чехии, которая с июля председательствует в Совете ЕС. Тем не менее, что эта встреча будет представлять собой в содержательном смысле, пока не совсем понятно.

Импульс инициативе дал президент Франции Эммануэль Макрон, который в мае заявил, что Евросоюз «не может быть единственным средством структурирования европейского континента в краткосрочной перспективе». По его словам, странам нужно сформировать свое «политическое сообщество», которое дало бы возможность демократическим нациям Европы «найти новое место для политического сотрудничества, сотрудничества в сферах безопасности и энергетики».

Президент Франции не вносил уточнений по поводу того, как привилегии членства будут уравновешены формальными обязательствами. Кроме того, не было никаких подробностей, что формула, уже получившая название «ЕС-лайт», означает для сферы безопасности. Единственное, хозяин Елисейского дворца обратил внимание на то, что стремление народов Украины, Молдовы и Грузии вступить в Евросоюз заставляет континент переосмыслить свою организационную схему.

Макрон был не первым, кто выдвинул подобный план за эти месяцы. О концепции укрепления связей ЕС со странами-партнерами, включая Украину, до предоставления им формального членства, говорил и Энрико Летта, лидер Демократической партии Италии. Он высказался за создание «европейской конфедерации» с интегрированным федеральным центром и устранением таких спорных механизмов, как национальное вето и правило единогласия.

Повторение истории

По большому счету, идея создания конфедерации на континенте принадлежит французским политикам. 30 лет назад президент-социалист Франсуа Миттеран, выступая по телевидению с новогодним обращением, выдвинул предложение о создании «европейской конфедерации», которая бы объединила страны «в постоянную совместную организацию, основанную на торговле, мире и безопасности». Формальной базой должны были стать хельсинкские договоренности.

Идея Миттерана тогда стала ответом на наиболее острые вопросы, стоявшие перед евросообществом после падения берлинской стены. Это и будущее НАТО, и судьба стран Организации Варшавского договора, и проблемы темпов разоружения, и вызовы с точки зрения сотрудничества между Востоком и Западом. Согласно концепции, в «европейскую конфедерацию» должен был входить и переживавший на тот момент перестройку Советский Союз.

Несмотря на поддержку Жака Делора, председателя Европейской комиссии и близкого союзника Миттерана, из предложения французского лидера, по большому счету, ничего не вышло, потому что за пределами Франции не было настоящего энтузиазма, даже несмотря на то, что концепция не противоречила существовавшему с 1957 года Европейскому экономическому сообществу, а была призвана играть роль параллельной структуры.

США негласно выступили против идеи Миттерана, потому что она не предполагала их непосредственного участия, в то время как Германия отказалась поддерживать такую институционализацию внутриевропейских связей без американского присутствия. Страны Восточной Европы, в свою очередь, тоже показывали скепсис по поводу такой организации, состав которой предполагает работу с Москвой, но не предполагает никакой роли для Вашингтона.

Помимо этого, игроки, выступавшие на тот момент кандидатами на вступление в Европейское экономическое сообщество, сочли инициативу Миттерана средством отсрочки для их реальной интеграции.

Мало оснований считать, что история тридцатилетней давности не повторится и сейчас.

Форум недовольных

Как считает эксперт Университета Джона Хопкинса Майкл Ли, зонтичная организация для евросообщества, которая представлена в описании французского лидера и итальянских политиков, может донести определенное послание о солидарности и инклюзивности, а также результировать в новые формы «дифференцированной интеграции». Однако аналитик предупреждает: концепция должна быть ступенькой к членству в Евросоюз, а не альтернативой ему.

«Думаю, есть похвальная идея об активном ЕС, который стремится по-настоящему взаимодействовать с миром, вместо того чтобы смотреть, как что-то проходит мимо, или изолировать своих граждан от явлений, происходящих во внешнем мире», — говорит в свою очередь Эндрю Смит, профессор Университета Чичестера. Кроме того, по его словам, позитивный фактор — стремление взаимодействовать с Лондоном так, чтобы избежать дипломатических споров.

Однако, согласно оценкам исследователя, за пределами Франции идея Макрона может оказаться менее привлекательной на практике, чем в теории: на фоне отсутствия конкретных и детализированных целей у игроков будут расти опасения, что площадка «нового ЕС» создаст «форум для политического выступления» недовольных кандидатов, «которые разочарованы тем, сколько времени занимает их вступление», подчеркивает Смит.

Идея Макрона, вероятно, будет иметь ту же судьбу, что и идея Миттерана, в то же время подтверждает Ричард Уитмен, профессор Кентского университета. «Если вы прочтете обширные выводы Европейского совета по этому поводу, то, что они говорят, в основном, сводит на нет саму идею», — отмечает аналитик. Потому что акцент других стран на том, что новая концепция не должна подрывать ЕС или процесс расширения, по большому счету выглядит как оппозиция.

Есть множество других способов поддержать страны, которые стремятся интегрироваться в ЕС, заключает Уитмен.