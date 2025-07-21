Украина подготовила три ключевые темы для обсуждения на третьем раунде переговоров с российской делегацией в Стамбуле, который может состояться 24-25 июля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с украинскими послами.

«Повестка встречи для нас понятна — возвращение пленных, возвращение детей, которые были похищены Россией, и подготовка встречи лидеров», — рассказал Зеленский. Он напомнил, что настоящего результата в контексте завершения войны можно добиться только на встрече на уровне лидеров.

Президент призвал послов информировать другие страны о необходимости такого переговорного подхода и обеспечивать Украине необходимую поддержку. По данным ТАСС, новый раунд переговоров может пройти 24-25 июля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что делегации намерены обменяться мнениями по меморандумам об урегулировании конфликта.

Представители двух стран уже встречались в Стамбуле дважды: 16 мая и 2 июня. На предыдущих раундах Россия и Украина договорились об обмене пленными и передали друг другу версии меморандумов об урегулировании.

Власти России в конце июня заявляли о готовности к новой встрече. «Я сейчас только у Мединского спрашивал, он говорит, сегодня только разговаривал со своим партнером из Киева», — рассказывал 19 июня президент Владимир Путин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности вновь принять переговоры, как только Москва и Киев определятся с датами. Ранее Зеленский говорил, что организовать очередные переговоры можно только по завершении обменов, согласованных на предыдущих раундах.