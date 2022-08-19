Нет мотивации

Ян Непомнящий летом 2022 года выиграл турнир претендентов в Мадриде и стал первым шахматистом в истории, дважды победившим на соревнованиях такого уровня. По итогам он снова стал претендентом на мировую шахматную корону, которой с 2013 года бессменно владеет Магнус Карлсен.

Норвежец в прошлом году уже обыгрывал Непомнящего в матче за титул чемпиона мира, встреча прошла в Дубае и завершилась со счетом 7,5 — 3,5. Поэтому Магнус отказался от повторной встречи — у чемпиона всегда есть такое право. Тем не менее, после отказа он автоматически потерял «корону», и в 2023 году лучшим шахматистом планеты впервые с 2013 года будет не Карлсен.

«Я общался с людьми из своей команды, говорил с ФИДЕ (международная шахматная федерация — прим. редакции) и с Яном. И да, вывод очень простой: у меня нет мотивации играть еще один матч. Просто чувствую, что не так много получу от этого. Мне это не слишком нравится, хотя я уверен, что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому подобного, нет никакого желания играть, и я просто не выйду на матч», — приводит слова чемпиона Chess24.

Непомнящий в публичном пространстве ответил уважительно.

«Я не могу на это повлиять, какой смысл об этом париться? Не могу же я ему сказать: «Леопольд, выходи!» Это его жизнь, его решение. В чем-то я его даже понимаю. Магнус же действительно всем все доказал. Не стоит забывать, какие гигантские нагрузки испытывают шахматисты при подготовке к матчу. Это очень тяжело, скучно и однообразно. Возможно, Магнус решил, что нет смысла снова выкидывать несколько месяцев из жизни. Очередная подготовка ничего ему не даст. У него ситуация одна, у меня — другая, так бывает. После Мадрида мы немного переписывались. Но в целом ничего нового по сравнению с тем, что появлялось в прессе, он мне не сообщил», — цитирует слова российского гроссмейстера Sports.ru.

Таким образом, Карлсену, чтобы снова претендовать на шахматную корону, нужно будет пробиваться через турнир претендентов, а он не занимался этим с апреля 2013 года. Титул же разыграет Ян Непомнящий и 24-летний китаец Дин Лижень, занявший второе место в турнире претендентов. Матч должен пройти в апреле-мае 2023 года, точное его место неизвестно, но политические игры вокруг турнира уже начались.

Россия или Китай

Технически матч должен пройти либо в России, либо в Китае, обсуждался даже перекрестный формат, при котором одна часть встречи пройдет в Москве, другая в Пекине.

«Как страна, имеющая огромные победные традиции в шахматах, мы имеем право претендовать на законное требование и предложение проводить матч за мировую шахматную корону в Москве. Мы, министерство спорта, сделаем максимально возможное вместе с нашими коллегами из Китайской народной республики для того, чтобы матч прошел в том формате, о котором, возможно, заявляется», — заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Главное препятствие для организации матча в Москве — Международный олимпийский комитет (МОК) после 24 февраля рекомендовал не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям и не проводить в России турниров под своей эгидой. ФИДЕ — организация, признанная МОК. Но рекомендации — это не прямой запрет. Никаких юридических последствий нарушение рекомендации не несет. Ян Непомнящий — россиянин, но он участвовал в турнире претендентов и честно борется за шахматную корону.

Кроме того, ФИДЕ возглавляет россиянин — Аркадий Дворкович, однако отношения с МОК и специфика текущей политической обстановки могут перевесить все аргументы «за» организацию встречи в Москве. Это публично озвучил подчиненный Дворковича, генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский. Он прямо сказал, что Москва на сегодняшний день — не место для матча за титул чемпиона мира.

«В нынешней ситуации Россия не может принимать у себя официальные чемпионаты ФИДЕ — запрет действует до конца 2022 года. Решение о возможном продлении будет обсуждаться осенью. Еще раз напомню: ФИДЕ считает категорически неправильным исключать спортсменов из соревнований только на основании принадлежности к Российской шахматной федерации. Я об этом не раз говорил и продолжаю отстаивать эту точку зрения. Более того, некоторые из наших партнеров после долгих дискуссий приняли эту позицию и внесли соответствующие изменения. Вместе с тем участие сборных и проведение турниров на территории России входило бы в однозначное противоречие с рекомендациями МОК», — сказал Сутовский «Спорт-Экспрессу».

Последствия

Во-первых, от титула чемпиона мира отказался человек, владевший им 10 лет. Магнус Карлсен стал настоящей легендой, как когда-то Бобби Фишер, Анатолий Карпов и Гарри Каспаров. Формально его эпоха завершается, но неформально он еще долго будет шахматистом номер один, поскольку все еще способен вернуться в игру и снова стать чемпионом мира.

Во-вторых, за шахматную корону снова борется россиянин — в третий раз за шесть лет: в 2016 году это был Сергей Карякин, в 2021-м — Непомнящий и вот в 2022-м — снова Непомнящий. Причем сейчас его шансы на победу заметно выше: Дин Лижэнь — классный игрок, но он все-таки не Карлсен, да и уже проигрывал россиянину. Вдобавок, если встреча пройдет в Китае, то домашняя атмосфера будет наоборот давить на Лижэня: под таким грузом его ответственности шансы Непомнящего на успех увеличиваются.