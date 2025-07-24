ВОЙНА В ГАЗЕ
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Международное давление по Газе нарастает, но США и Израилю все нипочем
Международное давление по Газе нарастает, но США и Израилю все нипочем
Международное давление по Газе нарастает, но США и Израилю все нипочем / TRT Russian
24 июля 2025 г.

Соединенные Штаты прекратили участие в переговорах о перемирии, проходивших в Дохе, заявив о «нежелании ХАМАС идти на компромиссы» и о «рассмотрении альтернативных вариантов возвращения заложников». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в американской делегации.

Выход Вашингтона из дипломатического процесса произошел на фоне усиливающегося международного давления на Израиль из-за масштабных жертв среди мирных жителей в Газе. Комментаторы полагают, что за «альтернативными вариантами» скрывается продолжение бойни в Газе, которую почти два года ведет Израиль под политическим прикрытием США.

Ранее 28 стран, включая Великобританию, Канаду, Японию, Францию, Германию и все государства ЕС, выступили с резким совместным заявлением, в котором потребовали немедленного прекращения огня и предоставления беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.

«Гуманитарная катастрофа, разворачивающаяся в Газе, достигла немыслимых масштабов. Мы осуждаем удары по гражданским, особенно по тем, кто пытался получить еду и воду», — говорится в документе, опубликованном 21 июля.

Особенно резко высказался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. В своем выступлении в парламенте он назвал происходящее в Газе «гнусным варварством» и подчеркнул, что «убийства голодающих детей недопустимы». «Мы требуем от Израиля немедленно прекратить бомбардировки и разблокировать доставку гуманитарной помощи», - заявил Лэмми.

По данным ООН, по состоянию на 23 июля от голода в Газе уже погибли не менее 111 человек, 90 из них — дети.

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