Соединенные Штаты прекратили участие в переговорах о перемирии, проходивших в Дохе, заявив о «нежелании ХАМАС идти на компромиссы» и о «рассмотрении альтернативных вариантов возвращения заложников». Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники в американской делегации.



Выход Вашингтона из дипломатического процесса произошел на фоне усиливающегося международного давления на Израиль из-за масштабных жертв среди мирных жителей в Газе. Комментаторы полагают, что за «альтернативными вариантами» скрывается продолжение бойни в Газе, которую почти два года ведет Израиль под политическим прикрытием США.



Ранее 28 стран, включая Великобританию, Канаду, Японию, Францию, Германию и все государства ЕС, выступили с резким совместным заявлением, в котором потребовали немедленного прекращения огня и предоставления беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.



«Гуманитарная катастрофа, разворачивающаяся в Газе, достигла немыслимых масштабов. Мы осуждаем удары по гражданским, особенно по тем, кто пытался получить еду и воду», — говорится в документе, опубликованном 21 июля.



Особенно резко высказался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. В своем выступлении в парламенте он назвал происходящее в Газе «гнусным варварством» и подчеркнул, что «убийства голодающих детей недопустимы». «Мы требуем от Израиля немедленно прекратить бомбардировки и разблокировать доставку гуманитарной помощи», - заявил Лэмми.



По данным ООН, по состоянию на 23 июля от голода в Газе уже погибли не менее 111 человек, 90 из них — дети.