ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Поедет ли Путин на переговоры в Турцию?
Четкого сигнала от Кремля до сих пор нет, а в Киеве предупредили: если российский президент не приедет, это будет сигналом, что Москва не хочет заканчивать войну
Поедет ли Путин на переговоры в Турцию?
Лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский / AFP
14 мая 2025 г.

Если российский президент Владимир Путин пропустит запланированные мирные переговоры в Турции, это будет сигналом о нежелании Москвы завершить войну. С таким заявлением выступил главный советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

По словам чиновника, отказ Путина присутствовать на встрече в Стамбуле 15 мая станет доказательством, что РФ не готова к переговорам и не намерена прекращать войну. 

«‎Если Владимир Путин откажется приехать в Турцию, это будет окончательный сигнал, что Россия не хочет завершить эту войну»‎, — цитирует Ермака агентство AFP.

Украинский политик отметил, что Киев ожидает решения Путина о том, присоединится ли он к переговорам. Ожидаемая встреча — если она все же состоится — станет первыми прямыми переговорами между украинскими и российскими чиновниками с начала вторжения Москвы в 2022 году.

Зеленский сообщил, что в ближайшие дни отправится в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Украинский лидер призвал Путина лично принять участие в переговорах, так как российский президент сам предложил провести эту встречу 15 мая.

Однако Москва до сих пор не ответила, кто именно будет представлять страну в Стамбуле. На последних переговорах РФ и Украины в марте 2022 года российскую сторону представляли советники президента Путина и глава МИД Сергей Лавров. Сам Путин напрямую в переговорах не участвовал. 

Последние прямые переговоры Путина и Зеленского состоялись аж в декабре 2019 года, и то это был контакт в рамках Нормандской четверки, с участием лидеров Франции и ФРГ (тогда еще Ангелы Меркель). 

«‎Российская сторона продолжает подготовку к переговорам»‎, — туманно отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отказавшись уточнить, будет ли Путин присутствовать лично или отправит представителей.

Президент США Дональд Трамп также призвал обе стороны участвовать в переговорах и предложил, что может присоединиться к ним в зависимости от ситуации. «‎Я думал о том, чтобы на самом деле полететь туда, если подумаю, что что-то может произойти‎», — заявил Трамп.

Турция, которая примет саммит 15 мая, выразила надежду, что «‎‎окно возможностей» для мира все еще существует.


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