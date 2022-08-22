Момент истины

Бой Александра Усика с Энтони Джошуа — это точно главное событие года в боксе. На этом поединке было завязано несколько очень крупных интриг. Он мог и должен был изменить карьеру, как минимум, одного из двух бойцов.

В каком-то смысле этот бой должен был стать моментом истины для обоих. Но как минимум — для Энтони Джошуа, который потерпел поражение в первом поединке в сентябре 2021 года.

Для британца это был один из важнейших боев в жизни, потому что второе поражение ставило бы крест на его амбициях стать по-настоящему великим боксером, вроде Леннокса Льюиса или, тем более, таких легенд, как Мухаммад Али или Джордж Форман. Никто никогда не будет ставить под сомнение, что Джошуа — большой чемпион, один и лучших в своем поколении, но два подряд поражения от Усика — это такой шаг в сторону от вечной славы, который ничем не перекрыть.

Для Усика же это тоже был бой всей жизни, но по другим причинам. Его величие невозможно оспаривать, он — первый со времен Эвандера Холифилда абсолютный чемпион в первом тяжелом весе и чемпион по трем основным версиям — в супертяжелом. Он уже этого достиг, и это останется с ним навсегда.

Но этот бой был важен для него из-за ситуации, в которой оказалась его страна. Во всех публичных выступлениях Усик подчеркивал, что будет драться не за себя, а за всю Украину и за народ этой страны, который поддерживает его и дает ему силы.

Александр даже имидж соответствующий себе сформировал — отрастил чуб и бородку — как украинский казак. На пресс-конференции перед реваншем с Джошуа он появился в национальной украинской одежде. Взяв на свои плечи такой груз ответственности, он сам себе создал дополнительное давление. Любое поражение неприятно, а в такой момент — особенно. Этот был тот самый бой, в котором Усик просто не мог себе позволить проиграть.

И он считался фаворитом боя. Вероятность его победы оценивалась процентов в 55-60. Очевидно, что это все из-за первого боя, который прошел в Лондоне 11 месяцев назад. Там Александр тактически переиграл британца на его поле, выиграл 8-9 раундов из 12 и был очень близок к победе нокаутом. Джошуа уже висел на канатах, когда прозвучал финальный гонг.

Но очевидно было, что на этот раз Александру будет сложнее, потому что Джошуа — достаточно умный боксер, который проделал качественную работу над ошибками и подготовил более эффективный план, чем в первый раз. А преимущество в росте, размахе рук и нокаутирующей силе у него как было, так и осталось.

В боксе есть классическое правило: хороший большой боксер побеждает хорошего маленького боксера. Но это правило не работает само по себе. Чтобы оно сработало, большой боксер должен быть готов на 100 процентов и полностью реализовать свой потенциал.

Слезы, психи, перспективы

Джошуа вышел на бой с явным желанием взять реванш. Он точно сделал выводы из первого поединка и в стартовых двух раундах был лучше Усика. В отличие от первого боя, на этот раз Джошуа активнее работал по корпусу украинца. Удары в тело могут быть ключом к победе над соперником, который слишком хорошо защищается: если голову можно убрать из-под ударов, то 100-килограммовое тело ты никуда не денешь.

Но Усик сумел просчитать этот план Джошуа и, начиная с третьего раунда, перехватил инициативу. Ничего слишком яркого Александр не делал, но джеб и запредельно скоростные руки помогли ему получить почти двукратное преимущество над британцем в количестве выброшенных ударов. К восьмому раунду счет по ударам был около 350 : 200 в пользу Усика, при почти полном равенстве по точным попаданиям — 90 : 92.

Бой шел к комфортной победе Усика, но все перевернулось в девятом раунде. Там Джошуа выдал лучший перфоманс за оба поединка, несколько раз заставив болельщиков украинца сильно поволноваться. Александр пропустил целую серию тяжелейших ударов, был потрясен и находился в сантиметрах, как минимум, от нокдауна. А при определенном стечении обстоятельств — и от нокаута. Боксеру пришлось клинчевать и виснуть на сопернике, чтобы выжить.

Усик чудом выстоял в девятом раунде. Могло показаться, что картина боя изменилась и теперь-то Джошуа его дожмет.

Но нет, Усик в десятом раунде совершил подвиг и отплатил Энтони той же монетой — выиграл раунд разгромно, в одну калитку, с целой серией опаснейших атак. Стало очевидно, что победы по очкам британцу опять не видать, нужно искать нокаут. Но попробуй найди его, когда твой соперник настолько неуязвим в защите. Украинец продержался еще два раунда, не позволив сопернику ни разу по себе попасть чисто. О защитных навыках Усика когда-нибудь снимут кино.

После финального гонга возникло ощущение, что победу снова отдадут Усику. Но волнение появилось, когда первый рефери (Гленн Фельдман из США) насчитал 115 : 113 в пользу Джошуа. Вторая оценка — от судьи Стива Грея из Великобритании. Он запросто мог принести своему соотечественнику победу, но оказался адекватным человеком — 115 : 113 в пользу Усика.

Все зависело от третьего судьи, но он — украинец. Виктор Фесечко не стал ничего выдумывать и дал счет 116 : 112 в пользу Усика — победа Александра раздельным решением судей. Сразу после оглашения решения Усик не смог сдержать слез и вытер их об украинский флаг, в который они вместе с Джошуа были окутаны.

Британец вначале отказался признавать поражение, бросил пояса на канвас и покинул ринг. Но вскоре вернулся и сказал в адрес Усика несколько теплых слов. Он призвал зал устроить в честь чемпиона овации и сказал, что его боксерские навыки — это что-то невероятное. Усик же в свою очередь поблагодарил всех, кто за него болел, и вызвал на бой Тайсона Фьюри.

Британец ирландского происхождения — действующий чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC. Это — единственный пояс, которого у Усика еще нет. В супертяжах вообще никому не удавалось собрать все пояса со времен Леннокса Льюиса в конце девяностых. Бой Усика с Фьюри мог бы стать самым грандиозным и громким за 20 лет.

И Тайсон уже отреагировал на вызов: он сказал, что готов встретиться с украинцем, но для этого промоутерам придется очень сильно раскошелиться. Впрочем, деньги в большом боксе сейчас есть, этот бизнес хорошо себя чувствует даже в такое трудное время, как сейчас: Усик и Джошуа за свой бой заработали по 40 миллионов долларов. Если для боя Усик — Фьюри потребуется даже в полтора-два раза больше, можно не сомневаться, что нужная сумма найдется. Такой бой стоит любых денег.