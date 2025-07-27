Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея добьется победы в «антиимпериалистической и антиамериканской борьбе», назвав это «великой целью» нации. Об этом он сказал во время мероприятий в честь годовщины подписания перемирия, завершившего трехлетнюю Корейскую войну. По его словам, страна станет «богатой и сильной» и добьется почетного статуса победителя. Эти слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким также подчеркнул союзнические отношения с Москвой, заявив, что КНДР «будет стоять плечом к плечу с Россией» в противостоянии с США и их союзниками. По словам северокорейского лидера, сотрудничество с РФ «укрепляет фронт антиимпериалистической борьбы» и способствует «созданию нового мирового порядка».

27 июля 1953 года Северная Корея подписала соглашение о прекращении огня с США и Китаем. Хотя формально мирный договор так и не был заключен, Пхеньян называет эту дату Днем победы. В годовщину перемирия Ким Чен Ын посетил военный музей и мемориалы, включая Башню Дружбы в честь китайских солдат, сражавшихся на стороне КНДР, а также встретился с артиллеристами.

В то время как в Южной Корее не проходят масштабные мероприятия по этому случаю, президент Ли Чжэ Мен выступил в Вашингтоне на церемонии в честь ветеранов Корейской войны. Он заявил о намерении укреплять союз с США во всех сферах и защищать свободу и мир на полуострове. «Союз, выкованный кровью, будет только крепнуть», — подчеркнул Ли.

На фоне этих заявлений южнокорейская разведка сообщила, что КНДР поставила России уже 28 тыс. контейнеров с вооружением для войны против Украины, включая 12 млн артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм. По информации Сеула, с октября прошлого года Северная Корея также отправила в РФ около 13 тыс. военных, которые участвовали в боях в Курской области.