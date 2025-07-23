Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью Kyiv Post заявил, что в команде президента США Дональда Трампа нет откровенно враждебных Украине фигур. Кроме того, по его словам, спецпосланник Кит Келлог — является ключевым человеком, который не только продвигает поставки вооружений, но причастен к продвижению послевоенного восстановления Украины — аналогу «плана Маршалла».

По словам Буданова, что хоть позиция Трампа по Украине менялась, он никогда не был противником Киева. «Он всегда руководствуется интересами США — и так было, есть и будет», — подчеркнул он. Решения Трампа, по мнению главы разведки, меняются под влиянием обстоятельств, дипломатических контактов и давления со стороны окружения.

Буданов особо отметил роль Келлога: тот, по его словам, еще до полномасштабного вторжения выступал за жесткую линию в отношении России и был одним из первых, кто лоббировал поставки Украине систем ATACMS, истребителей F-16, комплексов Patriot и перехватчиков. При этом Келлог открыто заявляет, что помощь Украине соответствует принципу «Америка прежде всего» — ведь она не требует участия американских войск.

Келлог, добавил Буданов, активно участвует не только в переговорах о мире и поставках вооружений, но и в планировании послевоенного восстановления. Перед визитом в Киев он участвовал в Римской конференции по восстановлению Украины, а после — в переговорах в Германии. Среди прочего, он ознакомился с российскими трофейными вооружениями, в которых были обнаружены западные комплектующие, и, как надеется Буданов, донесет необходимость более жесткого контроля за соблюдением санкций до других членов администрации США.

Буданов подчеркнул, что нынешняя активность Келлога — один из главных раздражителей для Москвы. «Мы стратегические партнеры. Наше сотрудничество укрепляет обе страны», — резюмировал он.