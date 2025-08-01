Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко предупредил Израиль: если не исправить гуманитарную катастрофу в Газе, страна рискует оказаться в международной изоляции и стать изгоем.

«Регион стоит на перепутье, — подчеркнул Вадефуль. — Если Израиль не изменит курс, ему грозит все большая изоляция».

Во время визита в Израиль 31 июля Вадефуль назвал ситуацию в Газе «невыносимой» и потребовал немедленного вмешательства. Он заявил, что Израиль обязан обеспечить полную, быструю и безопасную доставку гуманитарной и медицинской помощи по суше.

«У меня сложилось впечатление, что израильское правительство это поняло», — сказал он после встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами.