Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль резко предупредил Израиль: если не исправить гуманитарную катастрофу в Газе, страна рискует оказаться в международной изоляции и стать изгоем.
«Регион стоит на перепутье, — подчеркнул Вадефуль. — Если Израиль не изменит курс, ему грозит все большая изоляция».
Во время визита в Израиль 31 июля Вадефуль назвал ситуацию в Газе «невыносимой» и потребовал немедленного вмешательства. Он заявил, что Израиль обязан обеспечить полную, быструю и безопасную доставку гуманитарной и медицинской помощи по суше.
«У меня сложилось впечатление, что израильское правительство это поняло», — сказал он после встреч с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными лицами.
Поездка министра проходит на фоне растущего возмущения в Европе. Великобритания, Франция, Канада и Португалия уже заявили о намерении признать Палестину в качестве государства. Европейский союз обсуждает возможные санкции против Израиля. Однако Берлин отказался признавать палестинскую государственность вместе с остальными странами на Генассамблее ООН в сентябре. Впрочем, он уточнил: устойчивое решение возможно только через переговоры и создание двух государств.
«Этот процесс должен начаться немедленно», — отметил глава МИД, не уточнив, как именно следует начать процедуру признания Палестины.
Министр также предупредил, что Берлин отреагирует на любые односторонние шаги Израиля в отношении оккупированного Западного берега или Газы, включая угрозы аннексии. Это заявление прозвучало на фоне того, как на этой неделе израильские ультраправые политики вновь призвали к расширению поселений и даже к повторной оккупации Газы. По данным израильских СМИ, Нетаньяху принял план к рассмотрению и уже обсуждает частичную аннексию Газы.
Германия — один из ключевых союзников и поставщиков оружия Израилю, а также чуть ли не единственная страна ЕС, блокирующая санкции против Тель-Авива. Но общественное мнение в стране меняется. Согласно июньскому опросу, 63% немцев считают, что военная операция Израиля зашла слишком далеко.