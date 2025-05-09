Индийские военные задействовали российские зенитно-ракетные комплексы С-400 для защиты от воздушных атак Пакистана. Об этом агентству ANI сообщил маршал авиации в отставке Санджив Капур.

По его словам, с помощью комплексов удалось защитить 15 индийских городов. Он подчеркнул, что С-400 может обнаруживать самолеты, ракеты и беспилотники, отслеживать многочисленные цели одновременно и является универсальной и мобильной системой. Капур назвал ее одним из самых важных приобретений Индии в сфере обороны.

Контракт на поставку пяти дивизионов С-400 был подписан между Москвой и Нью-Дели в 2018 году на сумму $5,4 млрд. Первые поставки начались в 2021 году. Три комплекса были развернуты вдоль границы с Китаем и Пакистаном. По данным ANI, в 2024 году Индия обратилась к России с просьбой ускорить поставку оставшихся двух дивизионов.

Индийские военные обозначают С-400 как S-400 Sudarshan Chakra. По данным The Times of India, в национальную систему ПВО входят также израильские комплексы и индийские ракеты Akash.

По данным Middle East Eye, Нью-Дели за последние десять лет закупил у Израиля военную технику на сумму $2,9 млрд, включая дроны, ракеты и радары.

Индия также использовала крылатые ракеты SCALP и управляемые авиабомбы Hammer. Пакистан, в свою очередь, применяет ракеты китайского производства, а его истребители F-16 оснащены в основном американским вооружением, пишет The War Zone.