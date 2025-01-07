Национальная народная ассамблея Алжира осудила заявления президента Франции Эммануэля Макрона, назвав их вмешательством во внутренние дела страны. Поводом стало выступление Макрона 6 января на конференции послов в Париже, где он потребовал освободить писателя Буалема Сансала, задержанного в аэропорту Алжира в ноябре.

В письменном заявлении алжирского парламента говорится: «Безответственные заявления президента Франции представляют собой явное вмешательство во внутренние дела Алжира и подрывают суверенитет и честь страны по вопросу, который рассматривается алжирским законодательством».

Парламент охарактеризовал слова Макрона как попытку очернить образ Алжира и его институтов. Ассамблея подчеркнула, что Алжир решительно отвергает иностранное вмешательство и призвала французские власти соблюдать правила международных отношений, основанных на взаимном уважении.

Макрон в своем выступлении заявил, что Алжир, «который он любит и чье прошлое разделяет», замешан в бесчестном деле. По его словам, задержание Сансала помешало больному человеку получить лечение. Макрон также призвал освободить писателя.

Случай вызвал критику в Европарламенте. Марион Марешаль Ле Пен назвала Алжир «государством-изгоем», что алжирский парламент также охарактеризовал как вмешательство «под прикрытием свободы выражения».

Буалем Сансал, ранее занимавший пост в алжирском Министерстве промышленности, известен своими высказываниями в поддержку Израиля и Франции, а также критикой мусульман и алжирской революции. Арест писателя произошел вскоре после его заявления о том, что провинции Вахран и Муаскер ранее принадлежали Марокко. Алжирские судебные органы пока не дали официальных комментариев о причинах его задержания.