Президент США Дональд Трамп установил «психологический дедлайн» для России на прекращение огня в Украине. «Если я буду считать, что они нас обманывают, я не буду этому рад», —предупредил американский лидер.

Некоторые предложения Кремля по урегулированию войны были негативно встречены в Белом доме. Трамп признался, что он «зол» и даже «взбешен» на российского коллегу Владимира Путина из-за его предложения ввести в Украине временное управление под эгидой ООН.

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я посчитаю, что это вина России... Я собираюсь ввести вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России», — сказал Трамп.

По его словам, в таком случае, те, кто покупают российскую нефть, больше не смогут вести бизнес в США. На всю нефть из страны будет введена вторичная пошлина в размере 25%. Группа американских сенаторов также предложила увеличить размер тарифов до 500%.

Политолог Алексей Якубин рассказал TRT на русском, какие у США есть рычаги давления на Россию:

— Трамп и его команда считают, что далеко не все санкционное давление на Россию было использовано администрацией Байдена. Среди дополнительных мер — вторичные санкции в отношении стран, которые покупают российскую нефть. Действительно, до сих пор это ограничение вводилось только для продажи нефти и других ресурсов у самой России.

Такой шаг сделает ситуацию для потребителей российской нефти проблематичной. Эти экспортные потоки можно отследить. России станет сложнее продавать нефтепродукты и нефть.

Некоторые страны попытаются идею Вашингтона публично саботировать. Но многие государства не захотят быть под угрозой вторичных санкций. Во времена правления Байдена даже некоторые китайские банки отказывались проводить отдельные платежи из России, чтобы не попасть под эти ограничения.

— Услышат ли в Кремле предупреждение?

— Отчасти слышат. На это указывает стратегия Кремля по избеганию публичного отказа Трампу. Мы видим, что в Москве нет сигналов о том, что они не поддерживают перемирие. Но затягивание процесса ощущается.

Вопрос снятия санкций важен для Кремля, поскольку это детально обсуждалось на переговорах в Эр-Рияде. Однако там считают, что могут выторговать у США больше, если будут повышать ставки.

Пока складывается впечатление, что в Кремле не выработали окончательного решения о том, как долго им торговаться, прежде чем согласиться на условия США. То есть свое решение они хотят продать подороже, чтобы со страны сняли побольше ограничений.

И здесь уже встает вопрос к Трампу: насколько он готов идти на уступки ради своей личной амбиции прийти к остановке огня за сто дней. Его публичный имидж также будет требовать от него каких-то действий, если это будет слишком затягиваться.

— На что он может пойти в таком случае?

— Это будет опасная ситуация для Украины, поскольку Трамп может постараться усилить давление на страну. Он может посчитать, что от Киева можно получить большего согласия в вопросе принятия идеи прекращения огня.

И мы уже видим, как Трамп меняет свой фокус с России на Украину, поднимая вопрос о редкоземельных металлах.

Однако и власти Украины избегают прямой конфронтации с Трампом и пытаются убедить его, что это именно Россия затягивает мирные переговоры.