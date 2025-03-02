Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что с момента начала войны России против Украины погибли 652 мирных жителя, включая 23 ребенка. Еще 2980 человек получили ранения, среди них 169 детей. Бастрыкин возложил ответственность за эти потери на украинских военных, отметив, что по этим фактам возбуждены уголовные дела.

О 398 погибших и 1157 раненых среди гражданского населения в приграничных районах сообщала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Преимущественно это жители Белгородской, Брянской, Курской областей, а также Краснодарского края, сообщает издание «7х7».

Бастрыкин сделал это заявление, комментируя слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что российско-украинская война не уносит жизни мирных граждан РФ.

«Европейские политики могут сколько угодно говорить о фактах, далеких от реальности. Но мы знаем, что они принимают решения о поставках оружия Украине, и поэтому эти лица тоже должны нести ответственность за жертвы среди мирного населения нашей страны», – цитирует ТАСС слова чиновника.

По данным ООН, за тот же период на территории Украины погибли 12 654 мирных жителя, включая 673 ребенка. Ранения получили 29 392 человека, среди которых 1865 детей. В 2024 году число жертв среди гражданских выросло на 30% по сравнению с 2023-м, что связывают с активизацией боевых действий и усиленным применением Россией авиации и беспилотников.