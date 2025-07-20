В Белом доме нарастает недовольство политикой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, особенно после серии авиаударов по Сирии. По данным Axios, в окружении президента Дональда Трампа считают, что глава израильского правительства «вышел из-под контроля» и дестабилизирует регион вопреки попыткам Вашингтона добиться дипломатического урегулирования.

«Биби словно безумец. Он постоянно все бомбит. Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп», — заявил один из американских чиновников.

Особое раздражение вызвал недавний обстрел израильтянами католической церкви в Газе. После инцидента Трамп лично позвонил Нетаньяху и потребовал объяснений. По словам источников, президент был взбешен: «Такое ощущение, что каждый день происходят новые инциденты. Что за чертовщина?» Вскоре после звонка израильские власти заявили, что обстрел был ошибкой, и выразили сожаления.

14 июля Израиль начал наносить удары по сирийской территории, сославшись на обострение конфликта между друзскими формированиями и бедуинскими племенами в городе Эс-Сувейда. Израильская армия атаковала позиции сирийских войск, в том числе склады вооружений, бронетехнику и авиационные базы. На следующий день удары были нанесены по штаб-квартире ВС Сирии и окрестностям президентского дворца в Дамаске. По данным сирийского агентства SANA, в результате обстрелов погибли три человека, еще 34 были ранены.

Хотя Трамп традиционно выступает в поддержку Израиля, в данный момент он пытается достичь деэскалации: он, по собственным же словам, стал посредником в прекращении огня между Израилем и Ираном и активно вовлечен в переговоры о перемирии в Газе. По версии Axios, текущие действия Нетаньяху мешают этим усилиям.