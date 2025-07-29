В Кыргызстане вводится временная 100-процентная государственная монополия на передачу и маршрутизацию международного интернет-трафика. Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Решение вступит в силу 15 августа 2025 года и будет действовать до 14 августа 2026 года. В этот период компания «ЭлКат» получит исключительное право на доставку и распределение международного трафика внутри страны, а также на транзит данных через территорию Кыргызстана.

Кроме того, «ЭлКат» станет владельцем 100% акций телекоммуникационной компании «Акнет», которая предоставляет доступ в интернет для 90% высших учебных заведений страны. Все провайдеры, работающие с международным трафиком, должны в течение двух месяцев перевести свои договоры на работу через «ЭлКат».

Власти заявляют, что цель указа — повысить эффективность управления цифровой инфраструктурой, упорядочить маршрутизацию и улучшить качество связи.

В тот же день, 28 июля, Жапаров подписал закон «О запрете доступа к сайтам, содержащим контент с элементами порнографического характера в интернет-пространстве Кыргызской Республики».

Документ определяет, что распространением считается как момент первого появления порнографического контента в кыргызском сегменте интернета, так и момент получения информации о нем уполномоченным органом.

Интернет-провайдеры, хостинг-компании и владельцы сайтов обязаны блокировать доступ к материалам, содержащим элементы порнографии. Как указано в законе, его цель — «защита моральных и нравственных ценностей общества, а также духовно-нравственного здоровья личности».

Ранее президент Жапаров также подписал указ о модернизации системы регистрации мобильных телефонов и устройств, подключающихся к интернету. Документ направлен на упрощение регистрации и устранение жалоб со стороны населения.