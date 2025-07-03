ПОЛИТИКА
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Рубио отменил визиты в Японию и Южную Корею
Госсекретарь США сосредоточится на Ближнем Востоке и переговорах с Нетаньяху
Рубио отменил визиты в Японию и Южную Корею
/ AP
3 июля 2025 г.

Госсекретарь США Марко Рубио отменил свою первую поездку в Японию и Южную Корею, чтобы сосредоточиться на ситуации на Ближнем Востоке. Об этом 3 июля сообщила японская газета Nikkei, ссылаясь на источники в дипломатических кругах. Ранее визит Рубио в Токио был намечен на начало следующей недели, а затем планировалось посещение Сеула.

По данным Kyodo, визит должен был предварять участие США в совещаниях министров иностранных дел стран АСЕАН в Малайзии. Однако планы изменились: Рубио, как ожидается, примет участие в закрытой встрече в Вашингтоне с президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом также сообщает Nikkei со ссылкой на источники в администрации США.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило в четверг, что визит Рубио в Сеул в обозримом будущем «будет затруднен». Это подтверждает, что поездка полностью отменена, а не перенесена на более поздний срок. Официальные представители Японии пока не прокомментировали отмену визита.

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