ПОЛИТИКА
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Париж: война против Ирана неизбежна без...
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о высоких рисках военного конфликта, если Тегеран не пойдет на новое ядерное соглашение
Париж: война против Ирана неизбежна без...
/ AP
3 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что без восстановления соглашения по ядерной программе Ирана военный конфликт становится «почти неизбежным». Выступая 2 апреля перед Национальным собранием, он предупредил о риске масштабной дестабилизации региона в случае провала переговоров.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание совета национальной обороны, посвященное Ирану. Барро подчеркнул, что Париж по-прежнему уверен в необходимости соглашения, которое бы «навсегда и проверяемо ограничило ядерную программу Тегерана». По его словам, времени остается немного — срок действия СВПД 2015 года истекает в ноябре, после чего придется восстанавливать санкции ООН.

Заявление прозвучало на фоне недавних угроз Дональда Трампа нанести удары по Ирану в случае срыва переговоров. 31 марта Иран направил в Совбез ООН жалобу на «воинственные и безрассудные высказывания» США. Советник аятоллы Хаменеи Али Лариджани предупредил, что в случае нападения со стороны США или их союзников Иран «будет вынужден» обзавестись ядерным оружием для самообороны.

Вашингтон вышел из ядерной сделки в 2018 году, в первый срок Трампа, и вернул санкции. С тех пор Иран наращивает обогащение урана, поддерживает хуситов в Йемене и продолжает конфронтацию с Западом.

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