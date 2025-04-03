Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что без восстановления соглашения по ядерной программе Ирана военный конфликт становится «почти неизбежным». Выступая 2 апреля перед Национальным собранием, он предупредил о риске масштабной дестабилизации региона в случае провала переговоров.

В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон провел заседание совета национальной обороны, посвященное Ирану. Барро подчеркнул, что Париж по-прежнему уверен в необходимости соглашения, которое бы «навсегда и проверяемо ограничило ядерную программу Тегерана». По его словам, времени остается немного — срок действия СВПД 2015 года истекает в ноябре, после чего придется восстанавливать санкции ООН.

Заявление прозвучало на фоне недавних угроз Дональда Трампа нанести удары по Ирану в случае срыва переговоров. 31 марта Иран направил в Совбез ООН жалобу на «воинственные и безрассудные высказывания» США. Советник аятоллы Хаменеи Али Лариджани предупредил, что в случае нападения со стороны США или их союзников Иран «будет вынужден» обзавестись ядерным оружием для самообороны.

Вашингтон вышел из ядерной сделки в 2018 году, в первый срок Трампа, и вернул санкции. С тех пор Иран наращивает обогащение урана, поддерживает хуситов в Йемене и продолжает конфронтацию с Западом.