Назначенный РФ губернатор Херсона Владимир Сальдо сообщил, что небо над Карантинным островом в Херсоне временно свободно от ударных беспилотников. Это сделано, чтобы позволить мирным жителям эвакуироваться из района.

Жители покидают территорию через железнодорожный мост, формируя пешие колонны. Сальдо отметил, что район стал укрепленным пунктом, и российская авиация ранее нанесла удары по автомобильному мосту, ведущему на остров, чтобы изолировать зону боевых действий.

Сальдо заявил, что украинская армия превратила Карантинный остров в военную базу, где «на крышах жилых домов кишат операторы дронов и наводчики», призвав жителей покинуть район, чтобы «обезопасить себя и развязать руки» российским военным.