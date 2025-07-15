Лидер большинства в Сенате Джон Тюн по поручению Трампа приостановил продвижение законопроекта о жестких санкциях против партнеров России. Причина — обещание главы Белого дома лично ввести ответные меры, если Владимир Путин не начнет переговоры о мире с Украиной, пишет Politico.

«Похоже, президент хочет действовать сам. Мы будем готовы поддержать его, если он решит, что для переговоров нужна дополнительная сила», — сказал Тюн.

Ранее в тот же день Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на страны, продолжающие торговать с Россией. Речь идет, в частности, о Китае, Индии и Бразилии. По его словам, у этих «вторичных тарифов» будет 50-дневный срок до автоматического включения.

Сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь предложили законопроект, который дал бы Трампу право вводить пошлины в 500% на товары из стран, поддерживающих торговлю с Россией. Он также разрешал бы поднять тарифы на оставшиеся российские товары до аналогичного уровня. Но объем торговли с Москвой и так уже упал из-за прежних санкций.

Теперь Тюн дал понять: Сенат может вообще отказаться от законопроекта.

«Мы координируемся с Белым домом. При необходимости выйдем на старт за минуту», — отметил сенатор.

Руководитель большинства в Палате представителей Стив Скэлис тоже не планирует выносить закон на голосование. По его мнению, единственный, кто может заставить Путина сесть за стол переговоров — это Трамп.

Тем временем сам президент заявил, что 500% тарифы, скорее всего, не понадобятся.

«Сто процентов хватит, чтобы добиться того же эффекта», — пояснил глава Белого дома.

Оба «ястреба» санкционной политики Грэм и Блюменталь в совместном заявлении поддержали тарифную стратегию Трампа. По их словам, главная цель — не санкции, а принуждение Москвы к миру.



