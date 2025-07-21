ПОЛИТИКА
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США критикуют Израиль за агрессию против Сирии
Спецпредставитель США по Сирии назвал действия Израиля плохо рассчитанными по времени и осложняющими стабилизацию региона
США критикуют Израиль за агрессию против Сирии
Том Баррак / AA
21 июля 2025 г.

Посол США в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак раскритиковал недавнюю агрессию Израиля в против Сирии, подтвердив безоговорочную поддержку Вашингтоном нового правительства в Дамаске. По словам дипломата, у США нет «плана Б» — альтернативы работе с действующими властями для объединения страны.

Баррак выступил с заявлениями после более чем недели боев в южной провинции Эс-Сувейда между друзскими боевиками и бедуинскими племенами. В конфликте погибли сотни человек, сирийские правительственные силы вмешались для наведения порядка.

«Убийства, месть, резня с обеих сторон недопустимы», — заявил Баррак в эксклюзивном интервью Associated Press в Бейруте. Однако он отметил, что «сирийское руководство показывает себя настолько хорошо, насколько может новое правительство с очень ограниченными ресурсами».

16 июля Израиль под предлогом защиты друзов нанес десятки ударов по конвоям правительственных сил в Эс-Сувейде, а также зданию Генерального штаба и Минобороны в Дамаске. «США не уведомляли и не привлекали к этому решению», — подчеркнул представитель США.

Баррак заявил, что вмешательство Израиля «усложняет ситуацию» и «прозошло в очень плохое время». До конфликта Израиль и Сирия, по его словам, вели переговоры по вопросам безопасности, а администрация Трампа продвигала их к полной нормализации отношений.

«Израиль считал, что район к югу от Дамаска — спорная территория, и все военные операции там должны согласовываться с ним, — пояснил дипломат. — Новое сирийское правительство придерживается иного мнения».

Достигнутое в выходные перемирие между Сирией и Израилем касается только конфликта в Эс-Сувейде. «Обе стороны сделали все возможное» для достижения договоренности, отметил посол.

По мнению Баррака, Израиль предпочел бы раздробленную Сирию. «Израиль рассматривает сильные национальные государства как угрозу — в особенности арабские», — заявил он.

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