ПОЛИТИКА
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В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу
Автомобиль въехал в толпу людей в Восточном Голливуде — пострадали как минимум 30 человек, семеро в критическом состоянии
В Лос-Анджелесе автомобиль врезался в толпу
Машина протаранила людей в Восточном Голливуде / Reuters
19 июля 2025 г.

В Восточном Голливуде в Лос-Анджелесе автомобиль протаранил толпу людей, сообщает CNN со ссылкой на пожарную службу города.

Инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени на бульваре Вест-Санта-Моника, недалеко от одной из концертных площадок.

По данным Управления пожарной безопасности Лос-Анджелеса, пострадали как минимум 30 человек. Семеро из них находятся в критическом состоянии, еще шестеро получили серьезные травмы.

На видеозаписях с места происшествия видно, как пострадавшим оказывают первую помощь прямо на дороге и тротуаре. Нескольких человек эвакуировали на носилках. Район был оцеплен полицией.

К операции были привлечены 124 сотрудника экстренных служб. Они провели первичную медицинскую сортировку и организовали транспортировку раненых в ближайшие больницы.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Личность водителя и возможные мотивы пока не раскрываются. Полиция проводит расследование.

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