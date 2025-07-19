В Восточном Голливуде в Лос-Анджелесе автомобиль протаранил толпу людей, сообщает CNN со ссылкой на пожарную службу города.

Инцидент произошел около двух часов ночи по местному времени на бульваре Вест-Санта-Моника, недалеко от одной из концертных площадок.

По данным Управления пожарной безопасности Лос-Анджелеса, пострадали как минимум 30 человек. Семеро из них находятся в критическом состоянии, еще шестеро получили серьезные травмы.

На видеозаписях с места происшествия видно, как пострадавшим оказывают первую помощь прямо на дороге и тротуаре. Нескольких человек эвакуировали на носилках. Район был оцеплен полицией.

К операции были привлечены 124 сотрудника экстренных служб. Они провели первичную медицинскую сортировку и организовали транспортировку раненых в ближайшие больницы.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Личность водителя и возможные мотивы пока не раскрываются. Полиция проводит расследование.