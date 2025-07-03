Американские охранники в секторе Газа открывают огонь боевыми патронами и бросают светошумовые гранаты по голодным палестинцам, пытающимся получить гуманитарную помощь. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на двух американских подрядчиков и видеозаписи, снятые на местах.

По словам сотрудников американской компании, нанятой для охраны гуманитарных центров в Газе, неподготовленные, плохо проверенные, но вооруженные до зубов охранники регулярно стреляют на поражение прямо по людям.

«Страдают невинные. Сильно. Бессмысленно», — сказал один из собеседников издания.

На видео, которые показали очевидцы, хаос и паника: мужчины в серой форме применяют перцовый газ, бросают светошумовые гранаты и стреляют, пока отчаявшиеся палестинцы пытаются прорваться через металлические ворота к еде.

«Мы пришли за едой. Зачем вы стреляете в нас?» — кричит один из жителей Газы, попавший на видео.

Подрядчики утверждают, что силу применяют даже без непосредственной угрозы. В одном из видео слышно, как англоязычные охранники радуются после стрельбы.

«Вот это да!» — кричит один, расстреляв толпу, стоявшую за едой. Другой добавляет: «Кажется, попал».

Гуманитарный фонд Газы (GHF), созданный США в феврале для доставки помощи в условиях гуманитарной катастрофы, действует при поддержке Израиля. С марта текущего года Израиль ввел тотальную блокаду сектора, запретив любые поставки помощи. Несмотря на просьбы международного сообщества, Тель-Авив не ослабил блокаду и запретил ООН участвовать в распределении помощи. Вместо этого Израиль вместе с США запустили GHF, который принес больше бедствий, чем помощи — с начала его деятельности в мае были убиты более 680 палестинцев.

Журналистов на объекты GHF не пускают, но видеоматериалы, сообщения и внутренние отчеты, предоставленные подрядчиками, дают редкий взгляд на происходящее. Один из отчетов за июнь указывает, что палестинцы получили травмы в 31% случаев раздачи помощи.

Компания Safe Reach Solutions, отвечающая за охрану, заявила, что ее сотрудники стреляют только в крайних случаях и исключительно в предупреждающих целях. Но, по словам очевидцев, насилие стало обычной практикой.

«Мы приехали помогать, — говорит один из подрядчиков. — Но с тем, как все устроено сейчас, мы скорее вредим, чем помогаем».





