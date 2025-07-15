Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением, в котором осудило применение военной силы Израилем на юге Сирии.

Анкара подчеркнула, что удары Израиля должны быть немедленно прекращены.

По мнению турецкой стороны, стабильность и безопасность в Сирии необходимы не только для сирийского народа, но и для всех соседних стран региона.

В заявлении также говорится, что шаги, предпринимаемые сирийским правительством для восстановления безопасности и укрепления контроля по всей стране, заслуживают поддержки.