ТУРЦИЯ
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Турция осудила удары Израиля по югу Сирии
МИД Турции осудил военные действия Израиля на юге Сирии и призвал немедленно прекратить атаки
Турция осудила удары Израиля по югу Сирии
МИД Турции / AA
15 июля 2025 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с официальным заявлением, в котором осудило применение военной силы Израилем на юге Сирии.

Анкара подчеркнула, что удары Израиля должны быть немедленно прекращены.

По мнению турецкой стороны, стабильность и безопасность в Сирии необходимы не только для сирийского народа, но и для всех соседних стран региона.

В заявлении также говорится, что шаги, предпринимаемые сирийским правительством для восстановления безопасности и укрепления контроля по всей стране, заслуживают поддержки.

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