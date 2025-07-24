Таиланд и Камбоджа утром 24 июля начали обстреливать приграничные территории друг друга. По меньшей мере двое тайских мирных жителей погибли, еще двое были ранены 24 июля в результате артобстрела с территории Камбоджи, сообщил местный чиновник. В ответ армия Таиланда нанесла авиаудары по военным целям на камбоджийской стороне границы.

По заявлению тайской армии, истребитель F-16 поразил цель в Камбодже. Несколько других самолетов находятся в боевой готовности. Представитель армии Рича Суксуанон подтвердил применение воздушной силы «в соответствии с планом».

Камбоджийские власти сообщили об обстреле сразу двух провинций. Премьер-министр Хун Манет заявил, что страна стремилась к мирному решению, но теперь вынуждена отвечать на агрессию оружием. Его отец, бывший премьер Хун Сен, назвал происходящее вооруженным нападением со стороны Таиланда.

С чего все началось?

Столкновения начались с храма Та Муан Тхом в спорной приграничной зоне. Оба государства обвиняют друг друга в провокации и начале огня. Тайская армия утверждает, что камбоджийские войска первыми открыли огонь, применили беспилотник, а затем использовали тяжелое вооружение, включая реактивные гранатометы. Камбоджа эти обвинения отвергла и заявила, что первой атаковала именно тайская сторона.

Бои охватили шесть участков вдоль границы. Все пограничные переходы Таиланд закрыл. По данным тайского МИД, камбоджийские удары были нацелены в том числе по гражданским объектам, включая больницу. Бангкок заявил о грубом нарушении международного права и пригрозил усилением мер самообороны.

Камбоджа, в свою очередь, разорвала дипломатические отношения с Таиландом до минимального уровня, выслала тайского посла и отозвала своих сотрудников из посольства в Бангкоке. Это стало ответом на аналогичные действия Таиланда, вызванные подрывом на мине пяти тайских солдат.

Таиланд утверждает, что мины были недавно установлены, однако Камбоджа называет это необоснованными обвинениями, напоминая о миллионах мин, оставшихся на ее территории со времен гражданской войны.

Ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Истоки нынешнего обострения — столкновение в мае, в результате которого погиб камбоджийский солдат в районе, на который претендуют обе страны.

Исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай назвал ситуацию на границе «хрупкой» и заявил, что действия страны будут соответствовать международному праву.

Противостояние сопровождается нарастающим дипломатическим конфликтом. Камбоджа запретила тайские фильмы и телепрограммы, остановила импорт фруктов, овощей, топлива и бойкотирует трансграничное сотрудничество в сфере интернета и энергоснабжения.

На фоне кризиса премьер-министр Таиланда Пэтонгтан Шинаватра была отстранена от должности 1 июля в связи с расследованием ее действий по приграничному конфликту. Ее телефонный разговор с Хун Сеном, призванный снизить напряженность, был опубликован, вызвав резкую критику и обвинения в предательстве национальных интересов.