Президент США Дональд Трамп был обвинен ведущей американской мусульманской организацией по защите гражданских прав в попытке использовать слово «палестинец» в качестве оскорбления, когда он обрушился на лидера большинства в Сенате Чака Шумера со словами «он больше не еврей», пишет TheGardian

«Использование президентом Трампом термина «палестинец» как расового оскорбления является оскорбительным и недостойным его должности», — заявил Нихад Авад, национальный исполнительный директор Совета по американо-исламским отношениям, или Cair.

«Он должен извиниться перед палестинским и американским народом. Продолжающаяся дегуманизация палестинского народа привела к ужасным преступлениям на почве ненависти против палестинских американцев, геноциду в Газе, поддерживаемому США, и десятилетиям отрицания прав палестинцев последующими президентскими администрациями».

Трамп пытался оскорбить Шумера, разговаривая с журналистами в Овальном кабинете в присутствии премьер-министра Ирландии Михола Мартина. «Шумер — это палестинец», — сказал Трамп, среди бессвязных высказываний о демократах в Конгрессе, войне в Украине, конфликте между Израилем и ХАМАС и надвигающемся расформировании правительства, которого демократы могут избежать, если достаточно их сенаторов проголосует с республиканцами, которые контролируют палату, ставя Шумера в трудное политическое положение. «По моему мнению, он стал палестинцем», — добавил Трамп. «Он был евреем, но больше не еврей. Он — палестинец».

Трамп ранее уже оскорблял Шумера подобными словами, называя его палестинцем и «гордым членом ХАМАС». Президент также регулярно задавался вопросом, почему американские евреи голосуют за демократов, даже несмотря на растущую озабоченность по поводу антисемитизма среди его собственных помощников, советников и сторонников.

В среду Шумер не сразу прокомментировал ситуацию. Хали Софер, генеральный директор Еврейского демократического совета Америки (JDCA), сказала: «Дональд Трамп не имеет права решать, кто является евреем. Сенатор Шумер — высший еврейский американский чиновник в стране, и «палестинец» не должен использоваться как оскорбление». Она добавила: «Эти комментарии отвратительны, но показательные, и пора назвать вещи своими именами — Дональд Трамп — извращенный антисемит, исламофоб и расист, поэтому подавляющее большинство еврейских избирателей никогда его не поддерживали и не поддержат».

Эми Спиталник, генеральный директор Еврейского совета по общественным делам, заявила: «Цель этой администрации — не противодействовать антисемитизму или защищать Израиль. Это попытка использовать антисемитизм как оружие против своих политических врагов, продвигать экстремальную повестку дня и подрывать демократию, и это только делает евреев менее безопасными».

В Овальном кабинете Мартина спросили, как лидера одной из трех европейских стран, которые признают палестинское государство, — другие две это Норвегия и Испания, — сообщит ли он президенту свое мнение о Газе. «Мне не нужно информировать президента», — сказал Мартин. «Он очень хорошо осведомлен о всей ситуации. Мы разделяем непреклонный фокус президента на мир».

Когда тот же репортер спросил о недавнем предложении Трампа вынудить палестинцев покинуть Газу, чтобы США могли развивать эту землю, Трамп вмешался, сказав: «Никто не изгоняет палестинцев», и высмеял репортера за то, что он из «Голоса Америки», государственной вещательной сети.