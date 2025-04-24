ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Республиканцы поддержали блокаду Газы
Радикальный министр Бен-Гвир отправился в США за поддержкой конгрессменов, чтобы усилить изоляцию Газы
Республиканцы поддержали блокаду Газы
Радикальный израильский министр Итамар Бен-Гвир / Reuters
24 апреля 2025 г.

Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что высокопоставленные республиканцы в США поддержали его призыв усилить блокаду Газы. По словам министра, конгрессмены разделяют позицию Израиля с призывами наносить авиаудары по складам с продовольствием и гуманитарной помощью в Газе. Об этом Бен-Гвир написал в соцсети X после визита в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

«Они (конгрессмены) поддержали мою четкую позицию: чтобы освободить заложников, нужно создать военное и политическое давление, уничтожив склады помощи», — написал Бен-Гвир. 

Кто именно из республиканцев присутствовал, он не уточнил, но его офис сообщил, что на встрече был Том Эммер — третий по рангу член Палаты представителей.

Сам Трамп, согласно его расписанию, на мероприятии не присутствовал. Эммер не ответил на запросы журналистов.

Бен-Гвир стал главным рупором жесткой линии Израиля. Он призывал к «повторному заселению» незаконными еврейскими поселениями Газы и к массовой депортации палестинцев. После временного перемирия зимой он настаивал на отключении воды и электричества для палестинцев и требовал наносить удары по гуманитарным объектам. Правительство Израиля прислушалось к призывам министра — с 18 марта израильские войска наносят удары по гражданским объектам и гуманитарным конвоям. По данным Минздрава Газы, за месяц ударов погибли еще 1928 человек.

Выступая на мероприятии в Йельском университете на следующий день после визита в Мар-о-Лаго, Бен-Гвир вновь призвал нарастить атаки по Газе, утверждая, что «там нет мирных жителей». 

Его приезд вызвал протесты студентов и резкую критику со стороны американских еврейских организаций.

В прошлом Бен-Гвир был осужден за поддержку терроризма и расистские высказывания. В его доме долгое время висел портрет террориста Баруха Гольдштейна, устроившего бойню в Хевроне в 1994 году.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us