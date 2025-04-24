Ультраправый министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что высокопоставленные республиканцы в США поддержали его призыв усилить блокаду Газы. По словам министра, конгрессмены разделяют позицию Израиля с призывами наносить авиаудары по складам с продовольствием и гуманитарной помощью в Газе. Об этом Бен-Гвир написал в соцсети X после визита в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

«Они (конгрессмены) поддержали мою четкую позицию: чтобы освободить заложников, нужно создать военное и политическое давление, уничтожив склады помощи», — написал Бен-Гвир.

Кто именно из республиканцев присутствовал, он не уточнил, но его офис сообщил, что на встрече был Том Эммер — третий по рангу член Палаты представителей.

Сам Трамп, согласно его расписанию, на мероприятии не присутствовал. Эммер не ответил на запросы журналистов.

Бен-Гвир стал главным рупором жесткой линии Израиля. Он призывал к «повторному заселению» незаконными еврейскими поселениями Газы и к массовой депортации палестинцев. После временного перемирия зимой он настаивал на отключении воды и электричества для палестинцев и требовал наносить удары по гуманитарным объектам. Правительство Израиля прислушалось к призывам министра — с 18 марта израильские войска наносят удары по гражданским объектам и гуманитарным конвоям. По данным Минздрава Газы, за месяц ударов погибли еще 1928 человек.

Выступая на мероприятии в Йельском университете на следующий день после визита в Мар-о-Лаго, Бен-Гвир вновь призвал нарастить атаки по Газе, утверждая, что «там нет мирных жителей».

Его приезд вызвал протесты студентов и резкую критику со стороны американских еврейских организаций.

В прошлом Бен-Гвир был осужден за поддержку терроризма и расистские высказывания. В его доме долгое время висел портрет террориста Баруха Гольдштейна, устроившего бойню в Хевроне в 1994 году.



