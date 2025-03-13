В ходе государственного визита президента Узбекистана во Францию Шавкат Мирзиёев и Эммануэль Макрон подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства.

Главы государств провели переговоры в узком формате, обсудив перспективы двусторонних отношений. Была разработана программа, направленная на развитие инновационной и промышленной кооперации.

Стороны договорились о совместных проектах в области добычи и переработки редких полезных ископаемых, энергетики и инфраструктуры. На эти направления будет выделено более 12 млрд евро. В прошлом году товарооборот между Узбекистаном и Францией впервые превысил 1 млрд евро, а число совместных предприятий увеличилось в четыре раза.

Отдельное внимание уделено сфере образования. Согласно подписанному соглашению, в Ташкенте откроется узбекско-французский университет. Также увеличится количество прямых авиарейсов, что будет способствовать развитию деловых, туристических и культурных связей.

По итогам визита подписано более десяти документов. Среди них программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2025–2026 годы, программа взаимодействия с Французским агентством развития на 2026–2030 годы, декларация о сотрудничестве в рамках международных организаций и соглашение в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Узбекистан намерены открыть четыре новых торговых коридора для укрепления экономических связей.