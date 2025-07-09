Израильская армия в среду объявила о запуске «специальных, целевых операций» в Южном Ливане, несмотря на действующее соглашение о перемирии с группировкой «Хезболла». По словам израильской армии, операции направлены на уничтожение членов и военной инфраструктуры движения в регионе.

В заявлении военных говорится, что подразделения 91-й дивизии начали «специальные, целевые операции по демонтажу сил «Хезболлы» и военной инфраструктуры» в регионе. Армия утверждает, что операции были запущены после обнаружения оружия «Хезболлы» и подземных складов в нескольких районах вдоль границы.

Согласно заявлению, израильские силы разрушили то, что армия назвала «комплексом, содержащим склады оружия и огневые позиции», принадлежащим «Хезболле» в районе горы Джебель-Блат в Южном Ливане. Военные также заявили, что их силы конфисковали оружие, спрятанное в районе Лаббуне на юге, и демонтировали еще один подземный объект для хранения оружия.

По данным ливанского государственного информационного агентства NNA, израильские дроны пролетели над столицей Бейрутом и ее южными пригородами. Немедленных комментариев от «Хезболлы» или ливанских властей по поводу израильского заявления не поступало.

Приграничная война между Израилем и «Хезболлой» переросла в полномасштабный конфликт в сентябре прошлого года. Несмотря на ноябрьское перемирие, израильские силы проводят почти ежедневные атаки в Южном Ливане, заявляя о борьбе с деятельностью «Хезболлы».

С тех пор ливанские власти сообщили о почти 3000 израильских нарушений перемирия, включая гибель не менее 236 человек и ранения более 540. По соглашению о перемирии Израиль должен был полностью вывести войска из южного Ливана к 26 января, но крайний срок был продлен до 18 февраля после отказа Тель-Авива выполнять обязательства. До сих пор Израиль сохраняет военное присутствие на пяти пограничных постах.