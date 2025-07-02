Июнь 2025 года стал самым смертоносным месяцем для израильской армии с начала года: 20 солдат погибли в боях в секторе Газа, сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth. Несмотря на эскалацию конфликта с Ираном, основная часть потерь пришлась на бои с ХАМАС, а не на иранский фронт, причем 15 из 20 военных были убиты 24 июня в Хан-Юнусе.

Гибель 20 израильских солдат в секторе Газа с начала июня сделала его самым смертоносным месяцем для Израиля с начала 2025 года, сообщают израильские СМИ.

Для израильской армии июль начался с новых потерь: в северной части сектора Газа сержант Янив Михалович, танкист 7-й бронетанковой бригады из Реховота, погиб от обстрела противотанковой ракетой. В том же бою тяжелые ранения получили командир танка и еще один солдат из батальона.

Двое других солдат были ранены средней степени тяжести, а шестой получил легкие ранения, сообщает израильская армия. В ходе другого инцидента солдат из подразделения «Эгоз» бригады коммандос был тяжело ранен в результате попадания противотанковой ракеты в здание в Шеджайе.

На прошлой неделе израильские военные признали подрыв бронетранспортера Puma, в результате чего погибли семь военнослужащих. Машину не удалось потушить, и все находившиеся внутри сгорели.

Согласно официальным данным, общие потери израильской армии с октября 2023 года составили 6 913 человек: 881 погибший и 6 032 раненых. Однако в октябре бывший премьер-министр и лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что власти занижают реальное число жертв среди военнослужащих.