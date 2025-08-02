ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль морит Газу голодом: 7 смертей за сутки
Обстрелы израильской армии унесли жизни еще 98 палестинцев
Израиль морит Газу голодом: 7 смертей за сутки
Израиль морит Газу голодом / AA
2 августа 2025 г.

В осажденном секторе Газа, где Израиль продолжает ограничивать поставки продовольствия и медикаментов, за последние 24 часа от голода скончались еще 7 палестинцев, включая ребенка.

Об этом на странице в соцсети Х сообщил гендиректор министерства здравоохранения региона Мунир аль-Бурш в субботу, 2 августа.

«Каждая цифра — это невинная жизнь, безмолвно и мучительно ушедшая из-за отсутствия пищи и лекарств», — подчеркнул он.

В регионе сохраняется острая нехватка жизненно необходимых ресурсов. Общее число умерших от голода в Газе с учетом последних данных достигло 169 человек, включая 93 детей.

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Руководитель Минздрава обратил внимание на бездействие мирового сообщества на фоне разворачивающейся в эксклаве гуманитарной катастрофы.

«Голод уносит жизни детей Газы на глазах у всего мира, а международное сообщество остается безучастным наблюдателем», — подчеркнул он.

Между тем, число жертв атак израильской армии на сектор Газа с 7 октября 2023 года возросло до 60 430 человек.

Как сообщает палестинский Минздрав, за 24 часа сутки обстрелы унесли жизни 98 человек, еще 1079 получили ранения. Общее число раненых в результате израильских атак с 7 октября 2023 года достигло 148 722 человек.

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