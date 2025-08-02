В осажденном секторе Газа, где Израиль продолжает ограничивать поставки продовольствия и медикаментов, за последние 24 часа от голода скончались еще 7 палестинцев, включая ребенка.

Об этом на странице в соцсети Х сообщил гендиректор министерства здравоохранения региона Мунир аль-Бурш в субботу, 2 августа.

«Каждая цифра — это невинная жизнь, безмолвно и мучительно ушедшая из-за отсутствия пищи и лекарств», — подчеркнул он.

В регионе сохраняется острая нехватка жизненно необходимых ресурсов. Общее число умерших от голода в Газе с учетом последних данных достигло 169 человек, включая 93 детей.