В осажденном секторе Газа, где Израиль продолжает ограничивать поставки продовольствия и медикаментов, за последние 24 часа от голода скончались еще 7 палестинцев, включая ребенка.
Об этом на странице в соцсети Х сообщил гендиректор министерства здравоохранения региона Мунир аль-Бурш в субботу, 2 августа.
«Каждая цифра — это невинная жизнь, безмолвно и мучительно ушедшая из-за отсутствия пищи и лекарств», — подчеркнул он.
В регионе сохраняется острая нехватка жизненно необходимых ресурсов. Общее число умерших от голода в Газе с учетом последних данных достигло 169 человек, включая 93 детей.
Руководитель Минздрава обратил внимание на бездействие мирового сообщества на фоне разворачивающейся в эксклаве гуманитарной катастрофы.
«Голод уносит жизни детей Газы на глазах у всего мира, а международное сообщество остается безучастным наблюдателем», — подчеркнул он.
Между тем, число жертв атак израильской армии на сектор Газа с 7 октября 2023 года возросло до 60 430 человек.
Как сообщает палестинский Минздрав, за 24 часа сутки обстрелы унесли жизни 98 человек, еще 1079 получили ранения. Общее число раненых в результате израильских атак с 7 октября 2023 года достигло 148 722 человек.