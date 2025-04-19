ТУРЦИЯ
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Президент Турции заявил о кризисе семейных ценностей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о риске демографического спада и заявил, что страна должна вернуться к своим культурным и духовным основам укрепления семьи
Президент Турции заявил о кризисе семейных ценностей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
19 апреля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 5-м общем собрании Ассоциации женщин и демократии (KADEM), прошедшем в Стамбуле. В начале выступления он выразил благодарность всем, кто на протяжении многих лет работал в структуре KADEM, и пожелал, чтобы заседание принесло пользу «Турции, нации и женщинам».

Эрдоган подчеркнул, что противопоставление мужчины и женщины противоречит культурным основам страны. Он отметил, что навязываемое разделение полов не свойственно турецкой цивилизации и исходит из западной практики, которая, по его словам, в прошлом привела к многочисленным ошибкам.

Касаясь темы демократии, президент отметил, что Турция в прошлом также поддалась влиянию западных моделей, которые он назвал внешне привлекательными, но внутренне противоречивыми. Он заявил, что события последних лет, включая войну в Газе, показали несостоятельность ряда западных ценностей.

«Так называемые западные ценности — это пустой звук», — заявил он.

Президент также упомянул, что некоторые культурные тенденции, включая пропаганду размывания гендерной идентичности, представляют угрозу для социальной структуры и семьи. По его словам, даже западные страны ищут пути отказаться от подобных моделей.

Говоря о правах женщин, Эрдоган отметил, что в турецкой культуре не существует соперничества между полами. По его словам, каждый человек имеет равную ценность, а превосходство определяется не полом, а знаниями, нравственностью и достоинством.

Президент также затронул тему влияния социальных сетей. Он заявил, что контроль над сознанием молодого поколения все чаще уходит из рук семьи и общества. Эрдоган выразил обеспокоенность тем, что дети и подростки оказываются под воздействием контента, который «мы не в состоянии контролировать».

По его словам, эта ситуация не уникальна для Турции. Он отметил, что страны Запада также сталкиваются с последствиями цифровой среды, которую он сравнил с «Франкенштейном».

Эрдоган отдельно остановился на демографических тенденциях. Он заявил, что при сохранении текущей ситуации численность населения Турции начнет сокращаться уже через десять лет. К концу XXI века оно может уменьшиться на 10 млн.

«Даже самые оптимистичные прогнозы указывают на снижение», — сказал он.

По словам президента, снижение рождаемости является «вопросом выживания». Он напомнил, что в XVIII веке численность населения Османской империи превосходила население России, однако к концу XIX века ситуация изменилась в пользу России.

Он также отметил, что изменения в жилищных предпочтениях отражают изменения в социальном поведении. Эрдоган привел в пример распространение квартир-студий, подчеркнув, что все больше молодых людей живут в одиночку, откладывая создание семьи и рождение детей.

Президент заявил, что правительство уже предпринимает меры для стимулирования рождаемости. При этом он подчеркнул, что материальных стимулов недостаточно:

«Это вопрос не только экономики. Это вопрос культуры, веры и мировоззрения».

Эрдоган отметил, что без духовной основы невозможно изменить общественные тенденции. Он призвал вернуться к традиционным ценностям и укреплять институт семьи.

В завершение выступления он выразил уверенность в KADEM и напомнил о политике нулевой терпимости к насилию в отношении женщин и детей. Он подчеркнул важность строгого применения закона № 6284 и заявил, что защита семьи остается приоритетом государственной политики.

«Женщины имеют право носить хиджаб, выбирать свой стиль одежды и открыто следовать своей вере — и все должны это уважать», — подчеркнул президент.

Президент также отметил, что женщины сыграли ключевую роль в развитии страны за последние 23 года и выразил уверенность, что они будут важной частью будущего Турции.

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