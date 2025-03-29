ПОЛИТИКА
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Канада: сотрудничество с Россией по Арктике — исключено
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава не рассматривает Россию как партнера по вопросам Арктики и не планирует с ней сотрудничать
Канада: сотрудничество с Россией по Арктике — исключено
Марк Карни / Reuters
29 марта 2025 г.

Канада не намерена налаживать взаимодействие с Россией по вопросам, связанным с Арктикой. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, комментируя назначение спецпосла по арктическим делам.

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — сказал он на пресс-конференции в Монреале.

Должность спецпосла по Арктике была введена в Канаде в конце 2024 года. Как пояснили в министерстве иностранных дел, мера направлена на усиление безопасности и обеспечение стабильности в регионе.

Ранее президент РФ Владимир Путин на форуме «Арктика — территория диалога» выразил готовность к сотрудничеству в регионе. По его словам, Москва открыта для взаимодействия с Западом в сфере безопасности Арктики.

Однако западные страны все чаще воспринимают Россию как потенциальную угрозу в Арктике. В начале марта Швеция, недавно вступившая в НАТО, сообщила о планах отправить в регион бригаду спецназа. Цель — сдерживание России и защита доступа к природным ресурсам, которые становятся доступными из-за глобального потепления.

Ранее, в феврале 2023 года, норвежская разведка заявила, что корабли и подлодки российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту. В докладе отмечалось, что такое вооружение представляет особую угрозу в потенциальных сценариях, в которых могут быть задействованы страны НАТО.

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