Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается ввести 100-процентные пошлины на фильмы, снятые за пределами страны. По его словам, американская киноиндустрия стремительно умирает, и виноваты в этом прежде всего иностранные государства, которые заманивают киностудии выгодными условиями и налоговыми льготами.

«Это не просто бизнес. Это еще и месседж, это пропаганда! Мы хотим, чтобы фильмы снова снимались в Америке», — написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Он распорядился, чтобы Министерство торговли США начали подготовку к введению новых пошлин, заявив, что происходящее представляет собой «угрозу национальной безопасности».

При этом пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи подчеркнул, что окончательное решение пока не принято: «Администрация рассматривает все возможные меры в рамках поручения президента», также отметив, что цель — «обеспечить национальную и экономическую безопасность, а также способствовать возрождению Голливуда».

На заявление Трампа отреагировал министр торговли США Говард Латник: «Мы уже работаем над этим».

Тем временем на фоне этой инициативы губернатор Калифорнии от демократов Гэвин Ньюсом выступил с заявлением, в котором вновь подтвердил поддержку отечественной кино- и телеиндустрии. Он напомнил, что его администрация планирует более чем вдвое увеличить объем налоговых льгот для киностудий, чтобы сохранить рабочие места и статус штата как центра мирового кино.

Интересно, что еще до инаугурации Трамп делал ставку на «звездную дипломатию» — назначил Джона Войта, Мела Гибсона и Сильвестра Сталлоне специальными посланниками по продвижению Голливуда. Их задача — вернуть американское кино в лидеры:

«Голливуд потерял много за последние четыре года. Но мы сделаем его БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ И СИЛЬНЕЕ, чем когда-либо прежде!» — заявил тогда Трамп.

Голливуд под ударом



Кинематографисты и инвесторы Голливуда оказались застигнуты врасплох. В других странах также обеспокоены новыми распоряжениями.



«Никто не должен сомневаться: мы будем защищать нашу киноиндустрию», — заявил министр внутренних дел Австралии Тони Берк. В том же духе отреагировал премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон.

Резкая критика поступила и из Великобритании — одним из ключевых мест производства голливудских картин. Британские кинопродюсеры называют эту инициативу нецелесообразной и потенциально губительной для индустрии, напомнив, что такие известные американские фильмы, как «Властелин колец», «Аватар» и многие другие были сняты за рубежом. Неужели теперь все эти картины должны производиться исключительно в США, задались вопросом киноделы.

Ситуация разворачивается на фоне растущей торговой напряженности между США и другими странами, особенно Китаем. Так, после серии пошлин, введенных администрацией Трампа, Пекин ограничил число американских фильмов, допущенных к прокату в Китае. Китайская сторона заявила, что «злоупотребление пошлинами» со стороны США еще больше снижает привлекательность голливудской продукции в глазах китайских зрителей.

Как пишет CNN, в случае реализации тарифов это может привести к фактическому прекращению большинства производств. Акции некоторых гигантов индустрии уже упали, поскольку инвесторы не смогли разобраться в неоднозначных заявлениях президента.

При этом, как отмечается, сама идея тарифов лишена экономической логики. Производство фильмов и телесериалов, некогда сосредоточенное в Голливуде, уже давно активно перемещается за границу — в страны с более низкой стоимостью рабочей силы и более выгодными налоговыми льготами, чем в США. Именно поэтому американским студиям выгоднее оплачивать перелеты и проживание съемочных групп, чем снимать внутри страны.

Поэтому, как пишет издание Variety, сегодня американские фильмы — от независимых картин до блокбастеров — снимаются в ряде стран. И Даже Мел Гибсон планирует снимать продолжение «Страстей Христовых» в Италии.

В то же время другие специалисты подчеркивают, что подобная мера крайне сложно реализуема на практике.

Предложение Трампа сразу вызвало массу вопросов в индустрии. Как именно будет работать этот тариф? Неясно, будет ли пошлина распространяться на американские студии, снимающие фильмы за границей, или затронет только иностранную продукцию, закупаемую для проката в США. Что делать с фильмами, которые уже в производстве? Просто удвоить их бюджет? Будет ли облагаться пошлиной только иностранная часть работы или весь проект, включая совместные международные инвестиции.

Многие также задаются вопросом, как в условиях возможных тарифов реализовывать крупные кинопроекты, например остросюжетные фильмы с глобальной географией событий. Или исторические фильмы, которым, зачастую, необходимы зарубежные локации для достоверного воспроизведения эпохи.

Также не совсем понятно, коснутся ли меры стриминговых платформ, вроде Netflix, или только кинотеатральных релизов.

И, в принципе, пока неизвестно, всерьез ли Трамп намерен воплотить свою идею.