Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого призвал к прекращению страданий гражданского населения в Газе.

«Разоружение ХАМАС — важный приоритет, так же как и освобождение всех пленных», — написал Макрон на платформе X. Он подчеркнул, что единственный путь к их освобождению — прекращение огня.

Французский лидер подтвердил поддержку безопасности Израиля и его граждан, однако отметил, что гуманитарная помощь должна беспрепятственно поступать в Газу.

«Я лично убедился в Эль-Арише (Египет), что гумпомощь блокируется на другом конце границы. Она должна как можно скорее дойти до мирных жителей», — заявил Макрон.

«Страдания мирных жителей Газы должны закончиться», — добавил он.

Разговор прошел на фоне скандала, вызванного высказываниями Яира Нетаньяху — сына премьер-министра Израиля. В соцсети X он резко отреагировал на слова Макрона о возможном признании Палестины:

«Провались в ад! Да — независимости Новой Каледонии! Да — независимости Французской Полинезии! Да — независимости Корсики! Да — независимости Страны Басков! Да — независимости Французской Гвианы!»

Биньямин Нетаньяху в ответ назвал высказывания сына «неприемлемыми», но добавил, что Яир — «настоящий сионист, который искренне заботится о будущем своей страны».

Ранее, в интервью телеканалу France 5 по итогам визита в Египет, Эммануэль Макрон заявил, что Франция должна двигаться к признанию Палестины, и это может произойти в ближайшие месяцы. Он уточнил, что Париж завершит этот процесс в рамках международной конференции по принципу «два государства», которую Франция намерена провести совместно с Саудовской Аравией.

С начала военной кампании Израиля в Газе 7 октября 2023 года Палестину признали уже 146 государств, включая Испанию, Норвегию, Ирландию, Словению, Армению, а также Багамы, Тринидад и Тобаго, Ямайку и Барбадос.