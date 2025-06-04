Израиль обеспокоен растущими ядерными амбициями на Ближнем Востоке и готов применить силу для предотвращения распространения оружия массового поражения, заявили израильские официальные лица. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху может нанести превентивный удар по ядерным объектам Ирана еще до предстоящих выборов, несмотря на предупреждения президента США Дональда Трампа.

Ядерный центр в Димоне, где Израиль разработал свое оружие в конце 1950-х, является «самым плохо охраняемым секретом» страны, отмечает профессор Авнер Коэн. При этом Тель-Авив продолжает политику «стратегической неопределенности», не подтверждая и не отрицая наличие ядерного арсенала.

«В конце концов, мы не хотели бы видеть какую-то ядерную гонку на Ближнем Востоке, будь то гражданская или военная. Мы просто боимся, что это приведет к ядерной гонке в регионе», — заявил Newsweek заместитель генерального консула Израиля в Нью-Йорке Цах Саар.

Израильская политика основана на «доктрине Бегина», сформированной после атаки на иракский ядерный реактор в 1981 году. «Мы будем защищать наш народ всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами. Мы не позволим ни одному врагу разработать оружие массового поражения, направленное против нас», — заявлял тогда премьер Менахем Бегин.

Эта доктрина применялась против Ирака, Сирии, Египта, а теперь — против Ирана. Израиль проводил кибератаки и убийства иранских ядерщиков, включая ликвидацию главного архитектора ядерной программы Мохсена Фахризаде в 2020 году.

«Доктрина Бегина, которая была провозглашена в результате иракских ядерных амбиций, говорит, по сути, что ни одному государству Ближнего Востока не будет позволено иметь программу разработки ядерного оружия», — пояснил Эфраим Аскулай, ветеран Израильской комиссии по атомной энергии.

Особую обеспокоенность вызывают планы Саудовской Аравии по развитию ядерной программы. Бывший премьер Израиля Яир Лапид заявил, что официальные лица ОАЭ сообщили ему: «Если саудовцы пойдут на это — мы тоже будем это делать».

Эксперты полагают, что Нетаньяху может пойти на конфронтацию с Трампом ради сохранения своего политического наследства. «Единственное, что он мог бы показать перед выборами — это продемонстрировать: «Я бросил вызов американцам и провел операцию против Ирана», — считает профессор Авнер Коэн.

Трамп уже дважды предупреждал Нетаньяху не проводить военные операции против Ирана во время переговоров. Однако израильские дипломаты настаивают на единстве позиций: «Иран не может иметь ядерное оружие, точка, и мы согласны с этим», — подчеркнул Саар.

При этом в отличие от предыдущих операций в Ираке и Сирии, удар по Ирану может вызвать масштабное возмездие и втянуть США в региональную войну, поскольку Израиль не способен в одиночку уничтожить разветвленную сеть иранских ядерных объектов.