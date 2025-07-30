Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что для экономического развития страны необходимо «открыть ворота» через Зангезур — участок Сюникской области, обеспечивающий прямую транспортную связь между основной территорией Азербайджана и его Нахчыванским эксклавом.

«Если нам удастся открыть эти 43 километра, перед нами откроются серьезные перспективы, — подчеркнул он, выступая на фоне обсуждения регионального проекта «Перекресток мира». — Мы понимаем, насколько важен этот участок Сюника, и наша цель — как можно скорее подписать мирное соглашение», — добавил Хачатурян.

Зангезурская тема остается предметом дебатов. Баку добивается строительства коридора через юг Армении, который должен соединить Азербайджан с Нахчываном — этот проект поддерживает и Анкара. Ереван же настаивает, что маршрут может работать только в рамках армянской юрисдикции и общего соглашения о разблокировке путей в регионе, включая Турцию.

Идея международного управления коридором ранее прозвучала от посла США в Турции Томаса Баррака, однако в Ереване ее поспешили публично отвергнуть. Пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян подчеркнула, что передача любой части армянской территории третьей стороне не обсуждается.

Несмотря на это, по данным испанского издания Periodista Digital, Армения, Азербайджан и США якобы уже согласовали меморандум по проекту, который в документе фигурирует как «мост Трампа». По его условиям, коридор останется под армянским суверенитетом, но будет управляться частной американской компанией по лицензии. Ереван пока официально не комментировал это сообщение.