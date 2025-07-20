Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление, в котором отвергло распространяемые в последние дни обвинения в адрес турецкой политики по Палестине. В Анкаре подчеркивают: эти утверждения не соответствуют действительности и направлены на дискредитацию поддержки, оказываемой палестинскому народу.

В заявлении подчеркивается, что Турция с мая 2024 года полностью прекратила торговлю с Израилем и не осуществляет никаких экспортно-импортных операций. Это решение, как указано, принято с учетом того, чтобы не нанести ущерб палестинским гражданам.

МИД напомнил, что Турция активно выступает за международную изоляцию израильского военного экспорта и инициировала обращение в ООН при поддержке 52 стран с требованием приостановить поставки оружия Тель-Авиву. Также в заявлении подчеркивается, что Турция одной из первых подняла вопрос о незаконной израильской атаке на судно «Madleen» в международных водах.

Анкара вновь выразила категорическое несогласие с планами выселения палестинцев из Газы и подчеркнула поддержку инициатив Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества по восстановлению сектора. Турция, напомнили в ведомстве, также является одной из 13 стран, присоединившихся к иску против Израиля в Международном суде ООН по обвинению в геноциде.

Завершая заявление, МИД Турции заверил, что страна не поддастся давлению или клеветническим кампаниям и продолжит выступать за справедливость, международное право и защиту палестинских прав.