Президент США Дональд Трамп резко выступил против планов премьера Британии Кира Стармера признать независимость Палестины. Глава Белого дома пообещал полную поддержку Израилю.

На борту Air Force One Трамп заявил, что США не намерены идти по пути Лондона или Парижа. Он подчеркнул: «Вы поощряете ХАМАС, если признаете Палестину. Мы так не делаем».

Тем самым он слово в слово повторил заявления Биньямина Нетаньяху, который утверждает, что признание Палестины якобы «укрепляет позиции ХАМАС». Однако МИД Франции, Британии и еще 14 государств, которые собираются признать Палестину в сентябре на Генассамблее ООН, не согласились с израильским премьером. В МИД Британии отметили, что признание Палестины откроет ключ к миру и двухгосударственному решению.

В начале недели Трамп встретился со Стармером в Шотландии. Тогда он не стал критиковать план Лондона признать Палестину к сентябрю, если Израиль не обеспечит перемирие и доступ гуманитарной помощи в Газу. После встречи Трамп сказал журналистам: «Я не возражаю, если он занимает такую позицию».

Такое молчание контрастировало с жесткой реакцией на заявление Эммануэля Макрона, который первым среди западных лидеров пообещал признать Палестину. Тогда Трамп парировал: «Эти слова ничего не значат».