Трамп осудил Британию за решение признать палестинскую государственность
Почему США не признают Палестину?
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху / Reuters
31 июля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп резко выступил против планов премьера Британии Кира Стармера признать независимость Палестины. Глава Белого дома пообещал полную поддержку Израилю.

На борту Air Force One Трамп заявил, что США не намерены идти по пути Лондона или Парижа. Он подчеркнул: «Вы поощряете ХАМАС, если признаете Палестину. Мы так не делаем».

Тем самым он слово в слово повторил заявления Биньямина Нетаньяху, который утверждает, что признание Палестины якобы «укрепляет позиции ХАМАС». Однако МИД Франции, Британии и еще 14 государств, которые собираются признать Палестину в сентябре на Генассамблее ООН, не согласились с израильским премьером. В МИД Британии отметили, что признание Палестины откроет ключ к миру и двухгосударственному решению.

В начале недели Трамп встретился со Стармером в Шотландии. Тогда он не стал критиковать план Лондона признать Палестину к сентябрю, если Израиль не обеспечит перемирие и доступ гуманитарной помощи в Газу. После встречи Трамп сказал журналистам: «Я не возражаю, если он занимает такую позицию».

Такое молчание контрастировало с жесткой реакцией на заявление Эммануэля Макрона, который первым среди западных лидеров пообещал признать Палестину. Тогда Трамп парировал: «Эти слова ничего не значат».

Параллельно Трамп на этой же неделе неожиданно раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Когда журналисты спросили, действительно ли в Газе никто не голодает, Трамп ответил: «По телевизору видно, что дети голодают. Это невозможно подделать».

Впрочем, посол США в Израиле Майк Хакаби уверяет: «Связь между Трампом и Нетаньяху сильнее, чем когда-либо». 

Однако опросы СМИ говорят об обратном. Поддержка Израиля среди сторонников Трампа снижается уже несколько месяцев подряд, отмечает Guardian. По данным Gallup, одобрение израильского вторжения в Газу в США упало до 32%. Среди молодежи и части консерваторов, включая самых ярых сторонников MAGA движения, растет недовольство.

Бывший советник Трампа Стив Бэннон заявил, что ситуация в Газе подрывает доверие к Израилю среди электората республиканцев. А конгрессвумен Марджори Тейлор Грин прямо назвала действия Израиля в Газе «геноцидом».


