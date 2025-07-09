ТУРЦИЯ
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Турецкие компании начнут разведку нефти и газа у берегов Пакистана
Анкара и Исламабад договорились расширить сотрудничество в энергетике, обороне и редкоземельных металлах
Турецкие компании начнут разведку нефти и газа у берегов Пакистана
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9 июля 2025 г.

Турецкие компании приступят к разведке нефтяных и газовых месторождений в морской зоне Пакистана. Об этом 9 июля сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции с вице-премьером и главой МИД Пакистана Мухаммедом Исхаком Даром в Исламабаде.

Фидан отметил, что страны развивают механизмы сотрудничества в таких сферах, как добыча полезных ископаемых, нефти, газа и редкоземельных элементов, на фоне планов довести объем двусторонней торговли до 5 млрд долларов. Ключевым шагом стало соглашение, подписанное в апреле между Турецкой нефтяной корпорацией (TPAO) и государственными нефтяными компаниями Пакистана. Оно впервые позволит сторонам совместно вести разведку на шельфе.

Пакистанская сторона подчеркнула заинтересованность в расширении взаимодействия с турецким оборонным сектором, а также в сотрудничестве в энергетике, инфраструктуре и борьбе с терроризмом. В планах — создание специальной экономической зоны для турецких инвесторов в Карачи и Стамбуле, а также участие турецких компаний в приватизации пакистанских электросетей.

Дар также сообщил о возобновлении работы двусторонней межминистерской комиссии, которая не собиралась последние 11 лет. Следующее заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня запланировано на следующий год в Турции.

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