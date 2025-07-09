Израильская армия подтвердила, что в среду утром в Хан-Юнусе, на юге сектора Газа, бойцы ХАМАС убили израильского военнослужащего и попытались его пленить. Имя погибшего не разглашается и будет опубликовано позже, уточнили в армии.

По предварительным данным, бойцы ХАМАС вышли из туннеля и напали на израильские силы с тыла. Военнослужащий, управлявший техникой, вступил в перестрелку с нападавшими, после чего был застрелен. Инцидент находится под дальнейшим расследованием, сообщают израильские СМИ.

«Наши бойцы сегодня утром совершили атаку на скопление солдат и техники врага на востоке Хан-Юнуса на юге сектора. Они атаковали танк «Меркава», израильский бронетранспортер, также обстреляли два военных экскаватора, а затем продвинулись к солдатам врага, вступив с ними в бой с использованием легкого оружия», - заявили в палестинском движении.

Также вечером в среду в израильской военной базе был найден мертвым военнослужащий, предположительно покончивший с собой.

Ранее в понедельник в Бейт-Хануне, на севере сектора Газа, израильская армия потеряла 19 солдат убитыми и раненными в результате подрыва бомбы, заложенной на обочине дороги. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху, находясь с визитом в Вашингтоне, выразил соболезнования погибшим в секторе Газа солдатам и назвал утро вторника «тяжелым».

Четверо из пяти убитых солдат служили в батальоне «Нецах Иегуда», состоящем преимущественно из ультраортодоксальных иудеев. В 2024 году США планировали ввести санкции против данного батальона за неоднократные нарушения прав человека в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу, однако санкции против «Нецах Иегуда» так и не были введены.

В течение июля израильская армия признала потери свыше 60 военнослужащих: 9 погибшими и 56 ранеными. Общее число потерь Израиля с октября 2023 года составили 889 солдат убитыми и 6 076 ранеными. В октябре бывший премьер-министр и лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что власти занижают реальное число потерь среди военнослужащих.