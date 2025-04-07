Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник о начале прямых переговоров с Ираном относительно его ядерной программы. По словам американского лидера, диалог уже стартовал, а ключевая встреча запланирована на субботу.

«Мы ведем прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они продолжатся в субботу. У нас будет очень важная встреча, и посмотрим, что может произойти. Я думаю, все согласны, что заключение сделки предпочтительнее очевидного варианта. А очевидный вариант — это то, во что я не хочу быть вовлечен», — заявил президент журналистам во время приема израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Белом доме.

«Теперь мы ведем с ними прямые переговоры. И, возможно, сделка будет заключена, это было бы здорово, это будет действительно здорово для Ирана», — добавил он.

Нетаньяху заявил, что они с Трампом едины в стремлении не дать Ирану получить ядерное оружие. «Если этого можно будет добиться дипломатическим путем, в полном объеме, как это было сделано в Ливии, я думаю, это было бы хорошо», — сказал он.

Новость о переговорах появилась после серии взаимных угроз между странами. Трамп неоднократно предупреждал о возможности военных действий против Тегерана, если соглашение не будет достигнуто. В конце марта американский президент пригрозил военным ударом и пошлинами, если Иран не пойдет на сделку в течение двух месяцев.

Иран ранее исключал возможность прямых переговоров с Вашингтоном, но допускал непрямые контакты. Президент Ирана Масуд Пезешкиан недавно заявил о готовности к диалогу с США, если это будет равноправный разговор, и задал риторический вопрос: «Если вы хотите переговоров, то какой смысл угрожать?»

Тем временем верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности из-за опасений атаки США, сообщило агентство 6 апреля Reuters. По данным источника, Иран также предупредил соседние государства, что любая поддержка американской атаки, включая разрешение на использование их воздушного пространства, будет расценена как враждебный акт.

В начале апреля Daily Mail со ссылкой на израильские источники сообщила, что США и Израиль могут нанести удар по Ирану через несколько недель. По информации издания, это решение связано с продвижением Тегерана в ядерной программе — иранцы ближе к получению ядерного оружия, чем было бы «комфортно» для других стран.

Иранская ядерная сделка, или Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), была подписана в 2015 году между Ираном и шестью мировыми державами (Китай, Россия, США, Великобритания, Франция и Германия). По условиям соглашения, Иран ограничивал свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций. В 2018 году, во время первого президентского срока Трампа, США вышли из СВПД и ввели новые санкции против Ирана, после чего Тегеран через год приостановил выполнение своих обязательств по сделке.