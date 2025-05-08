Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в четверг выступил с критикой «исторической лжи» России по поводу войны в Украине в ходе мероприятия, посвященного 80-летию окончания Второй мировой войны в Европе.

В своей речи перед парламентом Штайнмайер выразил благодарность солдатам союзников и участникам движения сопротивления, которые «всеми силами и с огромными жертвами» победили нацистскую Германию. Он также отметил роль советской Красной армии — в которой бок о бок сражались российские и украинские солдаты — в разгроме нацизма, подчеркнув, что именно она освободила концлагерь Освенцим на оккупированной нацистами территории Польши.

«Мы этого не забываем, — заявил Штайнмайер Бундестагу во время траурного мероприятия 8 мая, в годовщину безоговорочной капитуляции нацистской Германии перед союзниками. — Но именно поэтому мы сегодня твнрдо противостоим исторической лжи Кремля», — добавил он.

Россия представляет свое трехлетнее наступление против Украины как борьбу с «неонацистами» и использует собственное военное наследие, чтобы оправдать войну.

«Война против Украины — это не продолжение борьбы с фашизмом. Агрессивная война Путина, его кампания против свободной, демократической страны не имеет ничего общего с борьбой против нацистской тирании во Второй мировой войне», — подчеркнул Штайнмайер.

Речь президента Германии была встречена продолжительными аплодисментами депутатов, хотя многие представители крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — сейчас крупнейшей оппозиционной партии после того, как она заняла второе место на февральских выборах — не присоединились к овациям.

Посол России в Берлине не был приглашен на памятное мероприятие в четверг, которое в столице отмечалось как государственный праздник.

Заявления министра прозвучали на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что никакая сторона не сыграла столь важной роли в победе во Второй мировой войне, как Соединенные Штаты.

«Они потеряли миллионы людей, они сыграли, безусловно, важную роль, — сказал он в Белом доме, говоря о вкладе СССР в победу в той войне. — Но не было фактора, который был бы важнее, чем мы, — продолжил Трамп. — Мы победили в войне. Мы победили с помощью других».

В ответ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Известиям» назвала слова Трампа «глубоко ошибочными» и сделанными «из популистских, внутриполитических конъюнктурных соображений».

«Там все однозначно. Наибольший и неоспоримый вклад в Победу над германским фашизмом внесли Красная армия и советский народ», — заявила Матвиенко.