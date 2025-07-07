Компания Apple подала апелляцию против решения Европейской комиссии, которая в апреле оштрафовала ее на 500 млн евро за нарушение правил конкуренции для цифровых гигантов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя компании.

Штраф был наложен в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), который запрещает технологическим корпорациям ограничивать свободу разработчиков и продвигать свои сервисы за счет конкурентов. Комиссия сочла, что Apple препятствовала разработчикам свободно общаться с пользователями и навязывала им использование собственных платежных инструментов.

Официальная представительница Apple Эмма Уилсон подтвердила подачу апелляции. По ее словам, требования Брюсселя «выходят далеко за рамки закона» и нарушают принципы работы App Store.

Apple утверждает, что Еврокомиссия «диктует, как управлять магазином, и навязывает бизнес-модели, которые запутывают разработчиков и вредят пользователям».

Жалоба сосредоточена на двух пунктах: введении многоуровневой схемы оказания услуг и, как заявляет Apple, «незаконном» расширении понятия «управление» в законе DMA. Компания недовольна тем, что теперь в это понятие включены рекламные механизмы внутри приложений, альтернативные платежные системы и обязательные ссылки на сторонние магазины.

26 июня Apple уже анонсировала изменения в правилах App Store, пытаясь выполнить требования Еврокомиссии. Сейчас в Брюсселе проверяют, достаточно ли этих шагов. Если нет — Apple грозят ежедневные штрафы.

Закон о цифровых рынках стал главным инструментом ЕС в борьбе с доминированием крупных IT-компаний. Он направлен против монополий, дающих приоритет собственным сервисам в экосистемах Android, iOS и других платформ.

Ранее аналогичное дело велось против Google, который пытается оспорить штраф в 4,1 млрд евро по делу Android. По прогнозам аналитиков, у корпорации мало шансов на победу.