ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Все арабские страны отвергли план Трампа
Нет ни одной мусульманской страны, которая бы согласилась на депортацию палестинцев из Газы, заявили в Каире
Все арабские страны отвергли план Трампа
Газа / AA Archive
11 февраля 2025 г.

Все арабские и мусульманские страны единогласно отвергли план Дональда Трампа по Газе, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. На встрече в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио египетский министр прямо заявил, что арабские государства не допустят насильственного выселения палестинцев и захвата Газы. 

Абдель Аты подчеркнул: первоочередная задача — восстановить сектор, где по-прежнему остаются ее 2 млн жителей. Однако в заявлении Госдепартамента США после встречи прямо не упоминался план Трампа. Вместо этого Рубио заявил о «важности сотрудничества в послевоенном урегулировании» и подчеркнул, что ХАМАС «никогда больше не должен управлять Газой или угрожать Израилю».

О том, что Тель-Авив убил более 47 тыс. палестинцев и что именно Израиль повинен в разрушениях в Газе, Рубио решил не говорить.

На отдельной встрече с американским посланником по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом Абдель Аты повторил те же тезисы. Египетский министр также выразил готовность работать с новой администрацией США над достижением «всеобъемлющего и справедливого мира» в регионе.

Любые предложения о выселении палестинцев из Газы, которую они рассматривают как часть будущего независимого государства, неизменно отвергались палестинским руководством и соседними арабскими странами с самого начала конфликта в октябре 2023 года.

Трамп впервые выдвинул идею переселения палестинцев в Египет и Иорданию 25 января. Позже он предложил США взять Газу под контроль и рассматривал возможность полного изгнания ее жителей без права на возвращение. Эти заявления усилили давние опасения палестинцев о насильственном переселении и были осуждены правозащитниками и ООН как попытка этнической чистки.

Израиль отвергает обвинения в геноциде и военных преступлениях, однако масштабы разрушений и гуманитарного кризиса вызвали осуждение со стороны международного сообщества. Почти все население Газы оказалось внутренне перемещенным, начался массовый голод. США, однако, отрицают все обвинения против Израиля, предпочитая закрывать на это глаза. 


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us