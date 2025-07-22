Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы вновь нанести удары по ядерной инфраструктуре Ирана, если сочтут это необходимым. «Мы можем повторить, если нужно!», — написал он в понедельник в Truth Social, комментируя слова главы МИД Ирана Аббаса Аракчи о «серьезных разрушениях» на объектах.

«Конечно, они уничтожены. Как я и говорил», — добавил Трамп, обвинив CNN в занижении масштаба ущерба и потребовав уволить репортера, сославшегося на данные разведки, по которым программа Ирана была отброшена лишь на несколько месяцев.

Аракчи в интервью Fox News подтвердил, что хотя последствия американского удара 22 июня все еще оцениваются, пока что обогащение приостановлено. Однако он исключил отказ от ядерных исследований в будущем, вновь подчеркнув мирный характер программы. «Это достижение наших ученых, теперь это вопрос национальной гордости», — подчеркнул он.

Новые переговоры по ядерной программе Ирана с «евротройкой» (Великобританией, Францией и Германией) назначены на пятницу в Стамбуле. Ранее диалог между Тегераном и Вашингтоном шел при посредничестве Омана, но был прерван после внезапного удара Израиля по Ирану 13 июня и последовавшей 12-дневной войны. США вступили в конфликт 22 июня, нанеся авиаудары по трем иранским объектам.