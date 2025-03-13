Катар начал поставки природного газа в Сирию через территорию Иордании, сообщает государственное агентство QNA.

Согласно заявлению Катарского фонда развития, первая фаза проекта позволит вырабатывать до 400 мегаватт электроэнергии в сутки. Поставки идут через Арабский газопровод, проходящий через территорию Иордании.

Неназванный американский чиновник сообщил Reuters, что газовая сделка получила одобрение администрации президента Дональда Трампа, не уточнив деталей.

Глава Минэнерго Иордании Салех Харабше уточнил, что инициатива полностью финансируется Катаром.

Министр электроэнергетики Сирии Омар Шакрук подтвердил начало поставок и заявил, что это позволит увеличить подачу электроэнергии на 2–4 часа в день.