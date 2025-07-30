Сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести пошлины на страны, покупающие российскую нефть и газ, чтобы подорвать «военную машину» России.

«Россия, вы правы насчет санкций. Вы научились их избегать и жить с ними. Но похоже, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры», — написал Грэм в своем аккаунте на платформе X, подчеркнув, что «большинство в обеих партиях готово поддержать президента Трампа в этом начинании».

Сенатор Грэм добавил: «[Трамп] собирается ввести пошлины на страны, которые покупают вашу нефть и газ, подпитывая вашу военную машину. Вам стоит скоро связаться с этими странами и проверить, разделяют ли они ваше легкомысленное отношение».