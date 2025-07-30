Сенатор США Линдси Грэм заявил, что президент Дональд Трамп намерен ввести пошлины на страны, покупающие российскую нефть и газ, чтобы подорвать «военную машину» России.
«Россия, вы правы насчет санкций. Вы научились их избегать и жить с ними. Но похоже, вы не понимаете, что президент Трамп меняет правила игры», — написал Грэм в своем аккаунте на платформе X, подчеркнув, что «большинство в обеих партиях готово поддержать президента Трампа в этом начинании».
Сенатор Грэм добавил: «[Трамп] собирается ввести пошлины на страны, которые покупают вашу нефть и газ, подпитывая вашу военную машину. Вам стоит скоро связаться с этими странами и проверить, разделяют ли они ваше легкомысленное отношение».
Заявление прозвучало в ответ на комментарий Кремля, который в среду констатировал, что Россия выработала «иммунитет» к санкциям благодаря многолетнему опыту. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает отслеживать заявления Трампа, но экономика страны функционирует несмотря на многочисленные ограничения.
Ужесточение риторики связано с новым ультиматумом Трампа. 29 июля он сократил срок для прекращения конфликта России с Украиной до 10 дней, вместо установленного ранее дедлайна в 50 дней. Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в размере «примерно 100%» на Россию и ее торговых партнеров, если Москва не покажет прогресса в переговорах о прекращении войны.